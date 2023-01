El nuevo jefe de la Policía de Rosario, Adrián Galigani, adelantó su hoja de ruta en torno a cómo comandará los operativos de saturación en los barrios rosarinos a partir de la inyección de 700 nuevos efectivos en los barrios más calientes, “numero que hasta ahora no se había visto”.

En una entrevista con Ariel Bulsicco en Sí 98.9, el ex subdirector de la Unidad Regional II reconoció que “es una tarea ardua y difícil”, pero “para la que me he preparado, llevo 30 años de servicio, y voy a dar lo mejor de mí para sacar adelante la ciudad, donde tengo mi familia”, y expresó su deseo: “Quiero levantarme a la mañana y ver que no pasó nada, pero no hay soluciones mágicas, es trabajar y redoblar esfuerzos para la gente”.

Entonces aseveró: “Si vienen más policías bienvenido sea, pero 700 efectivos es un número enorme, porque hasta ahora llegaban 300 o 400. No puedo saber si con ese total vamos a solucionar el problema de la seguridad”.

Recordó que estos nuevos efectivos en calle se había demorado su salida por cuestiones administrativas, y desde este viernes “serán distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Mañana contaremos con 90 binomios más de policías en calle. Saldrán en tandas de 200 por día, entre hoy mañana y el domingo”.

La Unidad Regional II contaba hasta hoy con 4688 efectivos en el Departamento Rosario desde Villa Constitución a San Lorenzo, y ahora con estos nuevos recibidos en el ISEP, se llegara a 5400. “Formar un policía lleva tiempo, mínimo dos años, no es lo mismo que comprar vehículos patrulleros”, aclaró.

Por el momento estos nuevos oficiales “van a estar bajo la tutela de un supervisor avocados totalmente a Rosario y luego serán redistribuidos en otras regiones del Departamento”, aseguró.

En torno a las zonas a reforzar en el mapa del delito y del calor, adelantó que “el OJO nos va informando diariamente donde hay más índices delictivos. Sabemos que cuando saturamos una zona el delito se va corriendo, entonces tenemos que adaptar los recursos y medios a los hechos que van suscitando cada día”.

Finalmente recordó que “la totalidad de la ciudad está cubierta en 61 precintos con patrullajes de móviles policiales, pero hay horas pico, la ciudad ha ido creciendo estructuralmente y hoy por ejemplo un siniestro vial demanda personal policial haciendo tareas administrativas que conlleva”.

Galigani reemplazará Margarita Romero, que ahora prestará funciones como jefa provincial de la Policía de Acción Táctica (PAT). La noticia se conoció este jueves por la tarde mediante una comunicación oficial.