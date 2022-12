Eduardo Husni trabajó con Marcelo Tinelli en sus primeros años de VideoMatch, también fue relator de las peleas en el popular ciclo "100% Lucha" y actualmente se volcó a las redes para convertirse en influencer de vinos. El reconocido humorista hizo un repaso de su carrera en diálogo con Hoja de Ruta y reflexionó sobre el humor: "El chiste pasó de moda".

"No fui encasillado cómo el cuenta-chistes. Viré para otro lado. Hoy eso quedó antiguo porque cambió el humor, hasta el chiste pasó de moda. Los memes o lo que veo en redes no me causan gracia. Hay buenos contadores chistes, es una cuestión generacional", señaló.

En relación con "100% Lucha", recordó: "Terminamos en 2011 y desde ese momento me recorrí medio mundo: Uruguay, Brasil, Chile, Perú, España, Paraguay y hasta Estados Unidos, pero todo quedó en la nada. Es algo carísimo y nosotros tuvimos suerte, se alinearon los planetas. Hoy por hoy la televisión no está para poner un ring y una tribuna. Nosotros tuvimos el estudio mayor de Telefe y guita para hacerlo".

"No fue casualidad que nos haya ido bien, era algo que tenia en la cabeza desde los 12 años. No podía fallar porque además tuvimos el apoyo del canal y de Endemol. Hoy eso no existe porque no te ponen ni una lamparita. Además cambió el tipo de contenido", sumó.

Sobre su nueva faceta, Husni explicó: "Soy un tipo de la tecnología. No me gusta quedar como el jovato que no entiende nada. Un día publiqué en Instagram una foto con un vino y tuvo muchos likes y ahí dije 'esta es la mía'. Conozco el tema, iba a catas de vino, conocía a enólogos y sommeliers. Lo encaro desde el lado periodístico. Ya no estoy para vender slip o shampoo -bromeó".

La nota completa: