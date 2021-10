Dolores Etchevehere visitó la ciudad en el marco de la presentación de su libro ‘Sola’, donde relata su historia dentro de una de las familias más poderosas de Argentina, y los motivos que la llevaron a sumar su propiedad en Entre Ríos al Proyecto Artigas de economía popular, que terminó desalojado tras una disputa judicializada.

En charla con Pato Dibert y Juan Cruz Revello en Sí 98.9 la autora del libro dijo que "en gran parte surgió de una demanda del propio imaginario colectivo, que percibió cuando ocurrió lo de Casa Nueva en octubre del año pasado, ya que percibieron que hay una historia bastante tensa que remitía a sumar con una de mis casas al Proyecto Artigas".

De esta forma, aseguró que hubo interés de varias editoriales, no solo Planeta donde finalmente se imprimió, "para que plasme el porqué de la historia, esa percepción de que había un antes de lo que vivimos en octubre pasado".

El libro, aclaró, es autobiográfico. Allí cuenta una línea de parte de su historia, "sobre qué pasa dentro de un familia como la mía, sobre todo si sos mujer, con la exclusión permanente y el descarte. Esa periferia en la que transité hizo que tenga otras vivencias y llegar a otras conclusiones".

En este sentido reflexionó que "una familia millonaria no se hace trabajando, se hace pactando, y yo soy testigo de eso. Para ese uno por ciento que es la Argentina millonaria, una cúpula que se lleva todo, se reúne en una mesa donde se estudia diferentes directrices en las que se dividen el poder económico, van tomando las decisiones de roles de gobernador, jueces, fiscales, qué pasa con determinados commodities, se arma un mapa conceptual y se levanta el teléfono".

"Por eso Casa Nueva no es que pintó y se me ocurrió al azar. Parte de Casa Nueva pertenece a la Escuela Agrotécnica lindera, alambrado de por medio. Y mi familia tomó esa tierra a punta de escopeta". remarcó.

Entonces recordó que cuando se hizo público el asunto, "el propio gobernador de Entre Ríos reconoció que los Etchevehere se quedaron con tierras, y lo blanqueó porque fue durante su gobierno, entonces les soltó la mano".

El libro que dio a luz se llama 'Sola', y consultada por este nombre respondió: "La Justicia comprobó actos de corrupción, y después no pasó nada, por eso me sentí que me dejaron sola. No es un latiguillo".

Respecto a los roles familiares, detalló: "No me daban acceso a la información ni participar en la parte productiva de las empresas, y me fueron asfixiando, eso cansa. Como mujeres, quienes nacemos en estas familias tenemos que tener un rol pasivo, no opinar, ocuparnos de los hijos. Para muchas romper con eso significa muchas consecuencias, hay que sostenerse todos los días. Por eso como sola no puedo, me alié con los movimientos populares y Juan Grabois".

Y finalmente rememoró: "Esto que pasó no fue algo nuevo. Esta construcción viene de mi infancia, donde al estar excluida en la periferia era testigo de los dos lados, lo que ocurría en la familia de origen donde se decide cómo quedarse con tierras, vaciar empresas, crear sociedades fantasmas; y lo que ocurría por fuera de esas reuniones escuchando a los que realmente trabajan la tierra por un salario menos que mínimo y viven debajo de una chapa. Siempre conviví y fui parte de la economía popular, y es la familia que elijo".

