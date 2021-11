El referente de la Concejalía popular y del Frente Nacional de Inquilinos Nire Roldán señaló que la Ley de Alquileres no se aplica de manera completa ni adecuada, a pesar de tener ya más de un año de vigencia. Por lo que alertó sobre las consecuencias negativas que está causando en la economía de inquilinos.

En diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9, Roldán explicó: “Se promulgó en julio del año pasado, y todavía no fue puesta en marcha ni la mitad de su articulado. Y los sectores vinculados a Macri ya dicen que fracasó. Esto nos llama la atención, y hay que profundizar y mejorar las herramientas jurídicas que hemos conquistado”.

Recordó que con esta ley se pone en agenda un problema de una gran cantidad de argentinos, porque “antes eran el 15 por ciento del total los que alquilaban y hoy se duplicó esa cantidad. A eso se suma que antes pagaban el 12 a 15 por ciento de su salario y hoy se paga como el 40 al 60 por ciento del salario del trabajador promedio en el país”.

Desde su mirada, la Ley de Alquileres venía a poner un freno en los precios, a limitar los abusos de contratos y planteaba previsibilidad en el tiempo, pero aseguró que “las cámaras inmobiliarias querían que se aumente semestralmente, por eso hoy se plantea que hay dos artículos que quieren derogar: el de la indexación que ellos mismos presionaron porque la inflación es una barbaridad. Y quieren que cuando se renueva un contrato de alquiler, se duplique. Ellos quieren eliminar todos los otros articulados”, aseguró Roldán.

A este panorama preocupante, sumó que “hoy esta ley en más del 60 por ciento de su articulado no se cumple por parte de la corporación inmobiliaria, no existe el plan nacional de alquiler social y esto es responsabilidad del Estado y por presión de esas corporaciones”. Y aseguró que “no hay un registro de los contratos en la AFIP porque no les interesa blanquear la economía del alquiler”.

De esta forma, Roldán aseveró: “La ley no se cumple, tiene un ensanchamiento de derechos pero la mayoría del articulado no lo cumplen las corporaciones ni el sector propietario y presionan sobre los inquilinos. Hay que poner un tope en el valor de los alquileres que sea sobre el salario de los trabajadores, es una garantía que debe dar el Estado nacional. Si no puede hacerlo cumplir por ley debería ser por Decreto Nacional de Urgencia”.

Tiene que haber un Estado que regule y no esté ausente, que administre los inmuebles.

Escuchá la entrevista de Ariel Bulsicco con Nire Roldán: