Daniela López, más conocida como "Dadatina", se convirtió en un fenómeno de las redes sociales hace alrededor de dos años tras volver tendencia el cuidado de la piel con productos económicos. La joven, que actualmente tiene más de 413 mil seguidores en Instagram, una línea propia de productos de belleza facial y un libro que acaba de ser lanzado al mercado, charló en Sí 98.9 y dejó algunos tips a tener en cuenta.

"Me di cuenta de que me había convertido en influencer cuando recomendé unas toallas reutilizables para reducir el uso de algodón (en una reconocida cadena de farmacias) y durante los siguientes tres cuatro meses se agotaron. Fue una locura y ahí dije wow, tengo que tener cuidado qué comunico porque si compran con tanta confianza mas vale que sea bueno ", contó en Hoja de Ruta.

Y agregó: "Ser influencer de skincare es ir probando y comunicando qué es lo que nos va gustando, teniendo mucho cuidado con los límites. La idea es ayudar a la gente a encontrar algún producto bueno".

Por otro lado, Dadatina contó cómo fue interiorizándose cada vez más en el skincare: "apenas empecé no tenia formación formal en el tema y al darme cuenta de la responsabilidad que tenia empecé a hacer cursos como el de cosmetología profesional y ahora estoy haciendo un master es cosmiatría. Busco siempre estar actualizado y no pasar el límite de lo que es un consejo como amigo a un tratamiento médico, eso solo lo comunican los dermatólogos".

Asimismo, ver: " Muchas veces las agencias me mandan suplementos de vitaminas o colágeno pero y o no me quiero metro con eso. Tengo un montón de pastillas ahí apiladas que no voy a comunicar nunca. No hay evidencia científica que respalde al colágeno, lo mismo con las pastillas que te hacen adelgazar ".

Por último, la influencer hizo referencia al "maskne" (acné por el uso de mascarilla) : "Lo que recomiendan los dermatólogos es lavar la mascarilla todas las noches con algún gel de limpieza que usemos para lavarnos la cara nosotros. Usar alguna crema que haga de colchón entre el barbijo y la piel y evitar el maquillaje en esa zona".