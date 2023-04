Germán Herrera es de los jugadores que la gente de Central más recuerda a la hora de disputar los clásicos, y en diálogo con Pressing Deportivo, en Radio Sí 98.9, relató sus experiencias, luego de varios partidos en su haber.

“Si es uno de los goles más importantes quizás se lo debas preguntar a un hincha, lo que sí te puedo decir es que en aquel momento lo disfruté un montón por lo que significaba para nosotros y para la gente”, comenzó contando, sobre su gol ante la Lepra en Copa Argentina para avanzar de ronda.

El delantero también cómo vivió aquella época: “El tiempo que me tocó estar a mí en Central jugando clásicos, entrabamos con una gran motivación y una gran confianza, porque siempre nos acompañaban los resultados y solíamos tener buenos partidos. Además, por más que no juguemos tan bien, solíamos llevarnos la victoria o al menos empatar”.

“Hasta el día de hoy la gente se acuerda de mí, me saludan en la calle, y eso es muy gratificante para el jugador, porque significa que valoran lo que hiciste en la cancha”.

El Chaco se acordó de Miguel Ángel Russo y le dedicó unas palabras, sin olvidarse de otro ídolo canalla, Edgardo Bauza: “Estoy muy agradecido a Miguel, obviamente, fue quien me hizo debutar en primera apenas llegó. Ahora, creo que fue el momento justo para que vuelva, porque Central está en una situación difícil, donde necesita sacar puntos, y para eso no hay nadie mejor que él. Me pasó algo similar con el Patón cuando me tocó tenerlo”.

Finalizando, contó que tuvo ofertas para regresar al conjunto de Arroyito, ya no como jugador, y dejó las puertas abiertas: “Tuve muchas chances de volver a Central desde que me retiré, y tengo muchas ganas, pero también soy consiente de que aún quizás no es el momento, no tengo el tiempo que el club se merece. Pero más adelante seguro sucederá”.

Y culminando, palpitó el clásico del domingo, tirando resultado y flores para el goleador Alejo Veliz: “Me gustaría que ganemos con gol de Alejo porque viene muy bien y necesita seguir haciendo goles. Ojalá continúe dándonos alegrías”.