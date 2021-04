La reconocida bailarina clásica santafesina, Lucía García Puente, le solicitó mediante una carta al gobernador Omar Perotti sostener la actividad cultural en la provincia, además de expresar públicamente su disconformidad y tristeza de todo el sector cultural provincial, respecto a las medidas de restricción que comenzaron a regir el pasado viernes.

“Santa Fe, Cuna cultural. Así es nombrada la ciudad en la página oficial de la Secretaría de Turismo de la Provincia. Como políticos a cargo, es moneda corriente escucharles decir que la Provincia es proveedora de grandes artistas de éxito mundial", manifestó la artista en su cuenta de Facebook.

Sobre los problemas que esto le acarrea, tanto a ella como otros artistas, dijo a Sí 98.9 que para las próximas semanas tenía muchas actuaciones agendadas que deberán cancelarse o postergarse en el mejor de los casos. “Noté una falta de coherencia y criterio en el sentido de cómo aplicaron las restricciones”, manifestó, aunque dejó en claro que no está en contra de ninguna medida sanitaria, simplemente expuso “una falta de coherencia que vive hoy el sector cultural de la provincia que está en emergencia”.

“Lo que está diciendo nuestro gobernador Omar Perotti es que el arte no es esencial. El gobernador no está invitando a pensar que no está permitido sensibilizarse. No está permitido crear, no está permitido cantar, moverse porque aparentemente todos estos factores promueven el contagio del Covid- 19, entonces lo que queremos hacer hincapié es de dónde nos podemos sostener”, precisó.

Debe señalarse, según argumentó la bailarina, que con estas restricciones se los deja a afuera de todos y no se los considera profesionales, cuestión que además fue señalada en la carta. “Estamos absolutamente descartados como profesionales. Es un sector que está golpeado y en un proceso de vaciamiento y lo que sentimos como colectivo cultural es que no hay ninguna entidad que nos esté protegiendo”, replicó.

Lucía García Puente acredita una amplia formación. Egresada en 2013 del taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín de Buenos Aires y forma parte de la reconocida Gala Santafesina de Ballet que se realiza todos los años en la capital provincial.

