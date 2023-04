En el marco del plan de seguridad que esta semana se puso en marcha con patrullajes y corredores seguros para prevenir ataques en el ámbito educativo, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, aseguró que “esto no se resuelve con un policía en la puerta de cada escuela” al tiempo que prometió “sostener en el tiempo” el operativo que busca proteger a alumnos, padres, madres y docentes.

“Iniciamos un trabajo integral porque nos pusimos de acuerdo en que esto no se resuelve con un policía en la puerta de cada escuela porque además hay escuelas que no quieren policías. Aparte los recursos que tenemos no nos alcanzan para cubrir las 4 mil escuelas de toda la provincia”, sostuvo el funcionario en diálogo con Sí 98.9. “La idea es continuar -el plan-, sostenerlo en el tiempo", agregó.

En este sentido sostuvo que “los recursos que tenemos no son los que yo quisiera, por eso tenemos que agudizar el ingenio, trabajar con inteligencia”. “Es cierto que no podemos cubrir todo pero estamos mejorando mucho el 911 con 610 nuevos operadores en toda la provincia. En algunos casos se dan demoras porque no tenemos la cantidad de patrulleros pero los tiempos de respuesta van a ir mejorando”, sostuvo Brilloni.

Sobre los allanamientos que este martes se llevaron adelante en los barrios Ludueña y Belgrano en el marco de una investigación por amenazas, extorsiones y balaceras -y que arrojaron como saldo tres detenciones-, Brilloni aseguró: “Buscamos determinar cuál es el grado de vinculación entre las terceras y cuartas líneas del hampa delictiva de Rosario que todavía están en los barrios y se disputan el liderazgo”.

