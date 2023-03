Brian Aguirre tras el empate en Santa Fe: "Mejoramos partido a partido"

Newell's empató un partido complicado ante Colón este lunes, y en sobre eso, una de las figuras leprosas habló con el programa Pressing Deportivo de Sí 98.9: “En líneas generales creo que estuvo bien todo el equipo. En el partido en sí siento que merecimos más, pero no se nos dio”.

Sobre su actuación, muy destacada siendo parte fundamental del ataque leproso, el juvenil dijo: “En lo individual me sentí bastante bien, pero me hubiese gustado que ganemos. Estoy buscando el gol, pero sé que ya se me va a dar”.

Acerca del pedido de Heinze a la hora de jugar, contó: “El nos pide que hagamos lo que sabemos, y nosotros creemos mucho en lo que él dice. Hicimos un buen partido de acuerdo a lo que nos pide, y creo que mejoramos partido a partido, eso nos va a dar la confianza. Ahora tenemos que pensar en el lunes”.

Además, para finalizar, el delantero fue autocrítico: “Tuvimos todo el partido el control de la pelota pero nos hicieron el gol de pelota parada. Tendremos que mejorar esa faceta de cara a lo que viene”

Por otro lado, también habló con Pressing el goleador leproso, Jorge Recalde: “Me parece que mostramos buen fútbol, con mucha tenencia de pelota, sin perder la paciencia. Tuvimos algunas ocasiones en las que no estuvimos finos y creo que es el punto a mejorar”.

Sobre el objetivo del equipo, sostuvo: “Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles para meternos arriba, y a la vez queremos pelear en Sudamericana”.