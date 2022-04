Alejandro Csome, Bauhasaurus en las redes sociales, es profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y streamer en la plataforma Twitch, donde comparte contenidos en la materia y acerca al saber popular conocimientos específicos sobre estilos, diseño urbanístico, movimientos y construcciones. Su canal de Twitch como su perfil en Twitter es fuente de entretenimiento e información para miles de usuarios que lo siguen y comparten sus conocimiento.

En diálogo con #HojaDeRuta por Sí 98.9 contó cómo fue empezar a realizar estos contenidos y en qué momento se dio cuenta que tenía algo que era de interés para la comunidad on line.

"El click fue en un encuentro con amigos, tomando unas cervezas, yo explicando la historia del ladrillo y todos copados con esa explicación. En ese momento me dije, acá hay algo de interés universal para decirlo de alguna manera", detalló Alejandro.

En este mismo sentido expresó que "es un tema súper universal porque todos habitamos casas, todos usamos las ciudades, todos atravesamos algún proceso de obra o construcción en nuestra vida. La frase de cabecera de toda familia es 'invertí en ladrillo' o 'primero un techo'... La arquitectura está muy metida en nuestras vidas y en ningún momento la academia o el periodismo puso sobre el tapete esa discusión para sacarlo de los claustros y abrir el juego para que mucha gente se sienta parte".

"Ma han pasado cosas lindas a partir de lo que hago. Se me han acercado docentes colegas que me dicen que los estudiantes llevan algunas cosas de mis hilos a las clases y lo siguen debatiendo en el aula, y lo toman como una extensión. No porque en Twitch o en redes sociales se pueda educar, quizás pasa, pero la formación académica está dentro del claustro académico, yo de eso soy muy consciente. Pero este presente plantea que son espacios complementarios, porque la gente quizás está más tiempo en redes sociales que en el claustro académico, entonces de alguna forma estas complementando cómo esa persona se vincula con la academia. Hay una sinergia no declarada", añadió.

En la entrevista llegaron comentarios de muchos oyentes que celebraron la creación de Alejandro y esta sinergia. "Es importante empezar agregar actores en la construcción de las ciudades", cerró Bauhasaurus.

Escuchá le entrevista completa