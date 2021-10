Ignacio Astore planteó un cambio de criterio en la contratación de futbolistas para nutrir mejor el rendimiento futbolístico del equipo: "Hay que traer menos jugadores, pero más necesarios, los que pida el técnico", dijo el presidente de Newell's en la tira deportiva de Sí 98.9.

"Me encuentro con el Newell's que yo creía, con algunas cosas que me sorprenden un poco pero bueno, en líneas generales sabía de la organización de la institución, de cómo se manejaba, también sabía de la deuda, de los terrenos de Bella Vista. Nosotros éramos conscientes de dónde entrábamos. Pero lo que no sabíamos era de varios contratos que se hicieron quince días antes de las elecciones. Y tampoco sabía que estábamos pagando a tres técnicos, dos salientes y uno en funcionamiento ".

Sobre la salida de Gamboa no dio mucha opinión: "Tenía contrato hasta diciembre, y se le va a pagar como a todos los técnicos, pero era un contrato corto y prácticamente no tenemos inconvenientes con ese tema".

Refuerzos

Newell's no cuenta con un plantel amplio y se nota a la hora de competir. Cuando se lesiona alguno de los titulares, el equipo lo siente, y el hincha lo reclama. Astore señaló: "En 2018/2019, cuando yo no estaba, acá se trajeron 12 o 14 incorporaciones. La realidad es que deberíamos que pensar en menos refuerzos, pero que sean necesarios, jugadores que el cuerpo técnico de turno pida".

Además, habló de dónde sacará los ingresos el club para hacer pie en la campaña próxima: "Tenemos una deuda muy importante con los jugadores que se han retirado, con los técnicos que se fueron, y también con jugadores que no están más, eso es lo que estamos ordenando. Pero también tenemos un dinero preparado para los refuerzos del próximo campeonato. Hoy con la situación que atravesamos obviamente es difícil traer todo lo que queremos, pero vamos a hacer lo posible ".

"Siempre está la gente que ama el club, que ayuda y que coopera. Cuando uno es creíble y muestra transparencia en la gestión, la gente en Newell's se convoca sola".

En cuanto al futuro técnico del equipo, por ahora Astore bancó a Taffarel y prefirió no dar nombres de cara al futuro: "Nosotros nombramos de interinato a Taffarel, y él sabe que esta es una gran oportunidad. Claramente se está pensando en algunos otros técnicos, pero todo lo dirán los resultados. Hay nombres, y los estaremos analizando a partir de la semana que viene si lo consideramos necesario. Hoy por hoy, no hablamos con nadie ".

Sobre las acusaciones de Cristian D'Amico, Astore prefirió no explayarse: "Cuando querés aclarar oscurece. D'Amico debería ir este jueves a la tarde para ayudarnos a renegociar sobre la deuda que tenemos en los terrenos de Bella Vista".

"Mi propósito es tener un club ordenado, organizado, abierto al socio y democratizado. Lo importante es tener un club limpio, competidor, un club donde Newell's sea protagonista, donde estemos dentro de los 4 o 5 primeros puestos. Llevará algunos años, pero soy un convencido de que la gente que se vaya sumando va a hacer el Newell's que todos soñamos ".

La entrevista completa acá: