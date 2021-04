La creatividad argentina otra vez dijo presente, dos jóvenes de la ciudad de La Plata desarrollaron aquiestoy.live, una App a través de la cual una red de más de 5mil psicólogos brinda asistencia y contención emocional gratuita a quienes lo necesiten.

Juan Pablo Villani, que junto con María Zinn crearon este dispositivo, dialogó con el programa Punto y aparte que conducen Cecilia Casabonne y Miguel Barredo en Si989, donde contó cómo fue la experiencia de poner en práctica dicho instrumento de contención, que no tiene costo alguno y logró ser una herramienta para quienes se encontraban solos durante la pandemia.

Villani, que además es consultor psicológico, dijo que la primera medida era cómo ayudar a quienes estaba solos en la pandemia, y que en ese contexto, muchos profesionales se ponían a disposición de manera gratuita mediante variadas herramientas como Wasap, Facebook o Instagram. Entonces pensó si en vez de que eso fuera un hecho individual, no sería mejor que se colectivizara con una herramienta única.

Una de las particularidades es que la aplicación funciona todos los días desde las 18 hasta las 24. Según el profesional es por una cuestión de organización, además que es donde se dan las situaciones más fuertes de crisis. Sin embargo una de las decisiones a corto plazo es extender en horario de atención hasta las 4 de la mañana.

“Hay un momento de silencio donde uno por primera vez se escucha, ese aturdimiento interno de dolor y de angustia de cosas que se atraviesan y uno no sabe con quién hablarlo”, explicó y dijo que a veces no es tan así la visión de la soledad ya que muchas personas pueden estar acompañadas o en familia, pero se sienten solas y no escuchadas. “Eso es peor aun porque la persona que me acompaña no me entiende ni sabe lo que me pasa”, añadió.

Sobre el mecanismo de uso explicó que la idea es que sea lo más sencillo posible, por lo cual se implementó mediante wasap, herramienta de comunicación que un alto porcentaje de la población maneja. En ese sentido sostuvo que si bien el acompañamiento presencial es lo más indicado, y la voz también es una herramienta interesante, prefieren que la conexión sea a través de texto para que de esa forma se pueda supervisar mejor cada uno de los mensajes.

Por otro lado a medida que se flexibilizó la pandemia, las consultas no bajaron, sino que fueron creciendo, aclaró el terapeuta y precisó: “Esto tiene que ver con el impacto que tuvieron las cuarentenas, al situación económica. Por más que fueron flexibilizadas muchas cosas, a veces las crisis afloran un tiempo después. Probablemente el impacto emocional es muy fuerte y se da a largo plazo”.

Cabe destacar que la intención de la plataforma no es brindar acompañamiento psicoterapéutico, sino que se buscan generar puentes de escucha humana.

A los voluntarios se los invita a escuchar sin juzgar, opinar, ni etiquetar; no hace falta brindar consejos, ni intentar “salvar” al otro de su situación. El único propósito de la empatía es conectar con lo que el otro está sintiendo y ofrecer presencia y cercanía.

Aquí el audio de la nota completa