El Embajador Argentino en España e hijo del expresidente radical, Ricardo Alfonsín, aseguró este jueves que le cuesta entender la decisión de la Unión Cívica Radical. “¿Cómo puede ser que frente a una descripción como la que hacen de Milei se digan neutrales?”, se preguntó al aire de Sí98.9. El referente el radicalismo fue muy duro con los últimos años del partido en alianza con el PRO, que consideró un acuerdo “contra natura". "Lo han convertido en un partido de derecha”, sostuvo.

“No podemos mantenernos indiferentes. Hay que acompañar a quien no manifiesta un riesgo para la democracia sin perjuicio de las diferencias que se pueden tener”, señaló Alfonsín este jueves, en diálogo con Leo Ricciardino. “Dicen que hay un candidato que es un peligro para la democracia (por Javier Milei). ¿Cómo puede ser que frente a una descripción como ésta el radicalismo diga que es neutral? La democracia nos costó muchísimo como para permitir que cualquier infeliz ponga en peligro la estabilidad o calidad democrática en Argentina. Deberíamos todos votar en contra”.

El radical apuntó a la necesidad de volver a un sistema con alto consenso democrático. “Es elemental, básico, tener que compartir valores mínimos. Respeto mínimo por el adversario”, sostuvo. Y en ese sentido, apuntó al acuerdo de la UCR con el PRO, al que consideró “contra natura”. “Eso se está poniendo en manifiesto ahora”.

“Macri coincide infinitamente más con Milei que con la UCR e inclusive con parte del PRO. Cambiemos no ha representado ningún aporte a la calidad de la política, de las instituciones o de sus funcionamientos; no ha representado ningun aporte a la mejoría del bienestar general, al contrario, cuando terminó su gobierno la gente estaba peor. Y no ha representado, en términos programáticos y de representación ciudadana, ninguna mejoría para la UCR. Lo han convertido en un partido de derecha”.

La entrevista completa: