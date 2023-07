Provincial hizo historia este martes, cuando logró el ascenso a la Liga Argentina de Básquet, lo que anteriormente se conocía como TNA, que sería la segunda división del país. En una final emocionante, Adrián Coccia se encargó de meter el último doble para darle la victoria a los rosarinos. “Tuvimos un recibimiento espectacular en el club. De a poco vamos cayendo, era un objetivo que el año pasado estuvo muy cerca de conseguirse, y por suerte este pudo darse”, dijo en su paso por Pressing Deportivo, en Sí 98.9.

El ¨hijo pródigo", como lo llaman en su club, habló de la importancia del proyecto para este gran desenlace: “Creo que los procesos son buenos. En el 2022 Provincial trabajó, se armó un buen equipo y llegó a la final, por lo que este año había que buscar lo mismo, con la idea de tratar de quedarnos con el título. Muchos chicos tenían la experiencia y eso fue sumamente positivo”.

Analizando el encuentro ante Amancay, dijo: “Sobre todo acá en Rosario ellos entraron muy bien y el primer tiempo fue muy parejo. Pero me parece que en la segunda parte fuimos muy superiores y logramos sacar una buena ventana que después pudimos manejar. Tanto acá como allá los dejamos en menos de 70 puntos y eso es muy raro en el básquet”.

“En La Rioja el objetivo era llegar empatados a los últimos cinco minutos porque creíamos que a ellos un poco les iba a pesar, y la verdad que el plan salió a la perfección”.

Como no podía ser de otra manera, el jugador habló de ese último tiro que le dio el ascenso a los rosarinos: “El año pasado Provincial termina perdiendo casi en la última pelota el ascenso, y este año fue al revés y nos tocó a nosotros. En esos momentos uno trata de tener frialdad, fui a mi zona de confort, donde encuentro mi tiro más cómodo, y por suerte salió”.

“Uno hoy en día entra a las redes sociales y te aparece todo. Trato de aislarme porque llega un momento que verlo tanto me hace mal, pero obviamente soy consciente porque la gente me lo hace saber, me hacen llegar el cariño”.

Además de lograr el ascenso, Provincial aún debe disputar la final del Torneo Federal contra el ganador de la otra llave, que será Sportivo Suardi o Unión de Mar del Plata: “El objetivo está logrado, es la realidad y es lo más importante. Ahora tuvimos descanso pero ya mañana volvemos a meter la cabeza porque más allá de habernos quedado con el ascenso, también queremos ganar el torneo”.

Para finalizar, Adrián también se animó hablar de su futuro, pero fue muy cauteloso: “La idea es continuar en este proyecto del club, pero la verdad es que todavía no se habló nada”.

La nota completa acá: