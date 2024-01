Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario, el sindicato de las y los docentes privados, le respondió este jueves al gobernador Maximiliano Pullaro y aseguró que "no se van a poder pagar los aumentos salariales bajando la cantidad de reemplazos". Pullaro había señalado más temprano que se destina un cuarto del presupuesto a pagar reemplazos. "Si los docentes reducen el ausentismo, podemos ofrecer más salario”, dijo el mandatario. Lucero recordó en Sí98.9 que un reemplazo no es sinónimo de ausentismo y dijo que se trata de estigmatizar, otra vez, a las maestras. No descartó que se intente volver al presentismo.

Lucero aseguró que, más allá de que se optimicen algunos controles y demás, bajar la cantidad de reemplazos no moverá el amperímetro de la masa salarial como para poder abarcar los aumentos salariales que los sindicatos demandan. No descartó, en ese sentido, que se busque volver a un concepto “extraño al salario que es el presentismo”, es decir, la vinculación directa de la asistencia al trabajo a una parte del sueldo.

“En ese caso, depende de cuánto porcentaje del sueldo representa. Si es dos o tres por ciento, es una cosa, si es el 40 por ciento, es otra. Eso es ajuste e implica que se vaya a trabajar enfermo. No vamos a discutir salud por dinero. Hay que optimizar en otros recursos de la provincia y no ajustar en la salud de los trabajadores y las trabajadoras”, sostuvo el dirigente gremial.

Además, aseguró que los reemplazos no corresponden directamente al ausentismo. Es decir, que hay un montón de reemplazos que son de cargos, en los cuales trabajan los dos agentes, sea el caso de directores que han asumido como interinos y hay uno trabajando como directivo y otro como docente, o en el caso de los docentes que trabajan en el Ministerio de Educación. En ambos casos se cuentan como reemplazos pero no hubo ausentismo: nadie faltó a su lugar de trabajo.

“Lo primero que hay que hacer es sacar de la agenda pública la equiparación de reemplazo con ausentismo. Lo que hace el gobernador hoy es dar a entender que si hay un 25 por ciento de reemplazo es porque el 25 por ciento falta y eso es mentira. Y si hay gente que está enferma y pide carpeta, ¿la vamos a cuestionar? Con ponerte un ejemplo: en esta profesión, la mayoría son mujeres y por ende tenemos el porcentaje de licencia por maternidad más alto de la administración pública. ¿Vamos a sacarle plata del sueldo porque está embarazada? Creo que hay una estigmatización de la profesión docente. Se cae en un lugar común y eso se explota políticamente de cara a las paritarias. Es claro lo que pensamos del presentimos. No lo vamos a admitir. El presentismo hizo que las compañeras con cáncer cobren menos que las sanas”, concluyó.

Lucero aseguró que desde Sadop coinciden con Amsafé en la necesidad de primero actualizar el salario de la paritaria pasada antes de discutir los números de la paritaria de este año. Y recordó que en diciembre correspondía una nueva cláusula gatillo, homologada por el gobierno anterior, que debe equiparar el salario con la inflación del 2023.