Tras el revuelo por la difusión de un videoclip en Youtube con patrulleros y efectivos policiales entre las imágenes, el propio creador y productor de la pieza audiovisual explicó que no se trató de un acuerdo económico con los policías, reconoció el error de saltear la burocracia institucional y contó cómo sucedió la “improvisada” actuación de los efectivos.

La crew rosarina Nicotina Lyrical lleva varios años produciendo música de género latino y urbano. “Trabajamos muchas horas todos los días, y en este video somos 10 artistas que lo que buscábamos era mostrar el talento que tiene Rosario a todo el país”, aseguró Sharo Nelson, director del clip, en diálogo con Hoja de Ruta en Si 98.9.

La canción de la polémica, “Pommery” de Tincho Romero x Yosoyemi, es un rap con fusión de reggaetón urbano, que en menos de dos días de su publicación en la red social de los videos musicales ya cuenta con más de 14 mil reproducciones.

Consultado sobre el proceso de investigación en que ingresó el asunto, Sharo aseguró: “Está perfecto que les caiga mal porque tienen razón, no sabíamos que se necesitaba autorizaciones, y ni idea cuánto costaría. Yo me disculpé públicamente en medios televisivos, pero hay que aclarar que acá no hubo plata, no fue planeado, fue de casualidad”.

Fue entonces que desarrolló sobre aquella jornada de filmación: “Estábamos cerrando la calle para filmar y justo pasaron los patrulleros que nos corrieron, y en la segunda locación vinieron los policías a corrernos de la calle, e hicimos algunas tomas del patrullero en dos minutos. Pero no hay policías actuando, porque el cacheo fue real”.