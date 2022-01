El economista local Sergio Arelovich analizó como una oportunidad los pasos que seguirá el Congreso de la Nación tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Al respecto, aclaró que "sobre el acuerdo hay asuntos que no se conocen e inferencias sobre lo que pudo haber pasado".

Para el especialista, consultado por Ariel Bulsicco en Sí 98.9, "los riesgos de que Argentina sufra ataques especulativo no se despejan con un acuerdo con el Fondo porque tienen que ver mas con la estructura de poder económico que funcionan –también con intereses del FMI– pero de actores locales".

Para el especialista, "nada se resuelve con un acuerdo, y no hay detalles de cómo va a ser esta operación", y sin embargo corrió el eje de la discusión acuerdo sí o no: "Si correspondía o no acordar queda en el terreno de la especulación política. Hay un principio de acuerdo y lo relevante es que el Congreso va a decir algo al respecto, va a revisar los términos del acuerdo, y eso implicará imaginar que como podría ser la política económica en independencia a lo que se firme o no con el FMI".

Toda la discusión respecto a las condicionalidades, aclaró, "está en el recorte de gastos y eso es pensar en el aumento de los recursos. Y en ese objetivo debes pensar con quien te vas a pelear, eso es lo interesante en la discusión del Congreso".

Escuchá la entrevista completa a Sergio Arelovich: