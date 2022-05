El cine de autor suele tener el preconcepto de ser solo para cinéfilos, algo que la flamante plataforma argentina Xiclos echa por tierra con títulos tan atractivos para la cinefilia regional como para el público que busca en esa disciplina un entretenimiento, a partir del novedoso objetivo de mantener el contacto personal con los usuarios, tal como lo propone la dirección que ejerce Fabián Gil Navarro desde su videoclub, uno de los últimos que quedan en pie.

"Nos rompemos la cabeza para ver de qué manera podemos trasladar el contacto que tenemos en el videoclub a Xiclos. En las redes hay recomendaciones y estamos pensando en hacerlas a través de WhatsApp. No es simple, pero trabajamos para que suceda", dijo Gil Navarro.

Para este cinéfilo ingresar al mundo de la tecnología fue toda una proeza. Algunos amigos le decían que era casi suicida salir a competir con plataformas como Netflix, Amazon o HBO, pero él se mantuvo firme en su idea.

Dentro del "nicho" al que apunta, se encuentran Mubi y Qubit, en Argentina, pero Gil Navarro aclara que el diferencial que presenta Xiclos es el "cómo está mostrado" el catálogo. "Hay mucha gente -explica- que se la pasa buscando qué ver y finalmente pasa una hora y no vio nada porque se la pasó buscando. Bueno, nosotros tenemos una sección 'Cineclub', en la que organizamos por temas o retrospectivas. Eso facilita mucho el qué ver".

"Otro diferencial que ahora incorporamos es que en el buscador, además de tener géneros y temas, tenés países. Eso no lo tiene casi ninguna plataforma. Vos podés seleccionar un género, un tema y un país y te sale ahí una selección. El cerrar un poco la búsqueda es interesante", graficó Gil Navarro.

Tras varios años de investigación en el mundo de la tecnología, reveses y avances, Xiclos terminó online, con un soporte bastante robusto para un plataforma que tiene derechos de película en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay y costos en dólares tanto en el mantenimiento del sitio como en la compra de derechos. Además, están las homologaciones de la aplicación para los diferentes televisores, lo cual es un mundo completamente aparte y que Gil Navarro también encara.

Dentro del catálogo se encuentran clásicos de Federico Fellini, Charles Chaplin y Pier Paolo Pasolini, como más nuevos: la francesa "Mon Roi", "Solo una mujer" o la aclamada "Corpus Christi". También hay un ciclo de Mujeres Directoras, Buster Keaton, Ganadoras del Oscar, o ganadoras en Cannes como "The Square" y "De tal padre, tal hijo". Eso sí, cine nacional solo se pueden encontrar películas de Héctor Olivera y Juan José Jusid, quienes le cedieron gratis los derechos de sus películas.

La búsqueda de películas es casi artesanal. Si bien su amistad con distribuidores es longeva y ayuda a nutrir el catálogo, Gil Navarro no acepta películas que no hayan ganado premios o participado en festivales y se guía, además, por las calificaciones en IMDB y Filmaffinity que superan el 6.5. "Así, me aseguro películas buenas. Te pueden gustar o no, pero buenas son", sostiene. Algunos amigos, también, le recomiendan producciones.

- ¿Ves todas las películas?

- FGN: No, no podría. Miro muchas. El videoclub todavía lo tengo y ahí tengo que estar un rato. Estar me sirve muchísimo. Aunque el videoclub va muriendo poco a poco. Lamentablemente. Y por distintas razones, por las plataformas, pero porque tampoco hay equipamiento para ver DVD. Hoy hay gente que directamente no tiene forma de verlo.

- ¿Cómo es el cliente del videoclub?

- FGN: Es gente grande en general y es algo que estoy tratando de modificar en la plataforma con acciones en las redes. Estamos tratando de instalar un poco que Xiclos es medio imprescindible si querés ver buen cine. Eso lo entiende la gente más grande y la gente más joven. En el videoclub la gente es un poco más grande, gente joven casi no va, los chicos no van. La selección de películas para chicos ya no existe. Pero bueno, está en el corazón, es difícil deshacerse del videoclub y la relación con la gente. Está bien que la plataforma va creciendo y por suerte va bien, pero bueno. Yo ya dejé de ir todo el día, estoy solo a la mañana en el videoclub, pero sigo teniendo ese contacto.

- ¿Ese contacto lo intentás mantener a través de las redes para Xiclos?

- FGN: Es lo que estamos tratando de hacer y creo que de alguna manera lo vamos logrando, pero faltan algunos puntos. Siempre lo charlo con amigos. Hay una falta de público para el cine de autor en Argentina, sea argentino o internacional. Puede ganar un Oscar "Parasite", pero es una golondrina. Y también están las cadenas, que no programan esas películas. Pero yo creo que a la gente le gusta, cuando se enganchan y empiezan a mirar este tipo de cine, que es más profundo, es mucho mejor a una serie.

- ¿Cómo ves a futuro esta competencia con otras plataformas que tienen el mismo perfil como Mubi o Qubit?

- FGN: De alguna manera nos vamos a ir repartiendo el público por los contenidos. Yo ahora estoy encarando participar más en festivales pero no con películas mías ni de la plataforma, sino que los festivales se puedan ver en la plataforma. Y bueno, un poco diferenciarse con esas cosas o tener material. A veces hay determinados materiales que son necesarios que estén en las escuelas de cine, poder tener material para los alumnos que les pueda servir.

- Para un cinéfilo como vos, ¿cómo es esto de llevar películas y que no se den en pantalla grande?

- FGN: Yo prefiero que se den en pantalla grande. Es terrible perderlo porque uno pierde esa posibilidad de entrar en una cámara de sueño. Con la oscuridad te metés en un sueño, eso es el cine en definitiva. En las plataformas no lo podés reproducir porque estás en tu casa, porque es más chica la pantalla y te pasa el gato por delante. O suena el teléfono, tenés que ir a comer, ruidos, el sonido que no es envolvente. El cine para mí tiene que estar, como primera medida, y aquellos que no lo pudieron ver en cines tienen esta posibilidad.

- ¿Por qué creés que el cine mainstream hasta los 70 era el cine de autor y ahora son las franquicias?

- FGN: La gente quiere lo más rápido, las series, la calidad de consumo que tienen es impresionante. Y creo que es lo comercial, el cine comercial evidentemente atrapa a la mayoría. Pero fijate que de repente sale una película de este tipo, como "Siete Cajas" que estuvo como 40 y pico de semanas en cartel no hace mucho. Quiero decir que puede llegar a cautivar alguna película como "La Dolce Vita" lo hizo en su momento, donde atrape a otra gente que no es del palo de este tipo de cine. De "La Dolce Vita" compré los derechos y funcionó muy bien, también de "Los Inútiles". Hay gente que sigue mirando ese cine que se lo perdió en su momento o que lo vuelven a ver.

