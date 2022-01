Don't look up es la película del momento. Desde hace tres semanas se mantiene en los primeros puestos de Netflix y ha concitado la necesidad de los espectadores de tomar partido en favor o en contra de la millonaria producción de la plataforma de streaming número uno a nivel mundial. Ni famosos, ni políticos, ni las redes han escapado a este debate.

Dede Rosarioplus.com hablamos con Héctor Molina, María Langhi y Federico Actis, tres directores audiovisuales reconocidos de la ciudad, con diversa trayectoria y que hacen cine desde distintos abordajes, para que nos den su opinión acerca del film que ya cuenta con más de 160 millones de horas vistas a nivel mundial.

Héctor "el Nene" Molina, cineasta distinguido de la ciudad y actual director de Unicanal, el canal de televisión de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), se mostró sorprendido con el debate y necesidad de ponerse a favor o en contra que sucitó el film. "Para mí es una película más, otro producto de Netflix, bien hecho, con astucia. Más que ser una gran obra artística, tiene eso: astucia", reflexionó.

"Las comparaciones y las metaformas son más que obvias y lineales. No deja mucho lugar a la interpretación, y, claro, que en mucha de esas analogías directas uno coincide: La impunidad y la arbitrariedad de los gobiernos imperiales, la perversidad de los grandes medios de comunicación y principalmente la voracidad de los grandes emprendimientos tecnológicos", enumeró.

María Langhi, directora, productora y una de las cabezas de Rosaria -productora audiovisual conformada por mujeres que fomenta la integración de las mujeres y las disidencias en la industria audiovisual- no se mostró entusiasmada con la película. "Creo que la reflexión que cabe, que viene desde el saber popular, es la frase que dice que 'el que mucho abarca, poco aprieta'. Me pareció un film que aborda varios temas pero de manera superficial, sin llegar a la profundidad y a los verdaderos anclajes que puede tener cada uno de ellos", expresó.

Por su parte, Federico Actis, director, guionista, productor y unos de los directores de la productora Pez Cine, quedó conforme con el film: le gustó mucho. "Empecé a mirarla y dije 'hay algo de esta clave de humor que me recuerda a Vice (la peli que cuenta la historia del ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney)' y efectivamente descubrí que es del mismo director, Adam McKay. Esa película en particular me gustó muchísimo, me pareció que armaba una sátira política pero a la vez generando una biopic con una crítica a la construcción del poder en el seno del sistema político norteamericano. Creo que algo de todo eso está presente también en esta película", consideró.

En este sentido sumó que "es imposible no hacer una analogía con lo que estamos viviendo en relación al Covid-19, el negacionismo de una parte de la población y el rol que juegan los medios. Todo esto además construido desde el humor, creo que está muy bien logrado".

Para destacar ampliamente mencionó la actuación de Cate Blanchett. "En un primer momento no la reconocí, no podía creer que ella esté haciendo ese papel. Está muy bien caracterizada, está bellísima y me parece una de las actrices del momento", expresó.

Punto en contra de Don't look up en el que los tres directores coincidieron: la duración. Para los directores a la peli le sobró media hora.