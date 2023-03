El director argentino Andy Muschietti se encuentra en la previa al estreno de su nueva película, "The Flash", y recibió un llamado de Tom Cruise para contarle que le había encantado el filme, publicaron medios estadounidenses.

Según The Hollywood Reporter, la estrella de Hollywood vio el filme de manera privada y luego decidió llamarlo para alabar su trabajo, que llegará a los cines recién el 16 de julio. The Flash es "todo lo que quieres en una película" y "este es el tipo de película que necesitamos ahora", dijo Cruise sobre la cinta del director de "It", el filme de terror más taquillero de todos los tiempos.

Según publicó el medio estadounidense, en febrero, el actor y productor de "Top Gun: Maverick" se reunió con el CEO David Zaslav y quedó tan intrigado que le pidió ver una copia. A los días, Zaslav se la envió a su casa y así fue cómo Cruise pudo verla.

El codirector de DC, James Gunn, ya había declarado que "probablemente sea una de las mejores películas de superhéroes jamás realizadas".

Cruise, por otro lado, pareciera ser el nuevo impulsor del regreso de la gente a los cines, en medio de un caída estrepitosa en la taquilla mundial. "Top Gun: Maverick" recaudó más de 100 millones de dólares y él se rehusó a que fuera rápidamente subida a plataformas.