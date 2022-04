DOWNTON ABBEY: UNA NUEVA ERA (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Simon Curtis.

ACTUACIÓN: Maggie Smith, Michelle Dockery, Hugh Dancy, Hugh Bonneville.

DURACIÓN: 125 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Romance | Drama

SINOPSIS: Segunda entrega de Downton Abbey en el cine. En esta secuela, Lady Grantham descubre que un hombre de su pasado le dejó de herencia una Villa lujosa en el sur de Francia. A su vez, Downton Abbey se prepara para ser el set de filmación de una película de Hollywood.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 15:00 17:30 20:00

Showcase: (Subtitulada) 16:30 19:15 22:00

Hoyst: (Subtitulada) 14:20 17:10 20:00

EN LA MIRA (ESTRENO)

DIRECCIÓN: Ricardo Hornos, Carlos Gil.

ACTUACIÓN: Nicolás Francella, Gabriel Goity, Emilia Attias.

DURACION: 85 Minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

GÉNERO: Suspenso | Drama

SINOPSIS: Axel es un empleado de un call center que esta acostumbrado a las quejas de sus clientes y a un jefe insoportable. Axel tiene un talento natural para lidiar con la gente y sus problemas. Pero un día todo cambia, cuando recibe el llamado de Figueroa Mont un cliente fustrado que desea darse de baja. Harto de la burocracia de las empresas, Figueroa le advierte a Axel que lo está observando a través de una mira telescópica adosada a un rifle de alta precisión y que si no le soluciona el problema le va a volar la cabeza.

HORARIOS

Cines del Centro: (Castellano) 14:50 16:30 18:15

Showcase: (Castellano) 16:10 18:20 20:25 22:20 22:40

Monumental: (Castellano) 16:30 22:25

Hoyst: (Castellano) 13:00 15:30 17:40 19:50 22:00

LA CIUDAD PERDIDA

DIRECCIÓN: Adam Nee, Aaron Nee.

ACTUACIÓN: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Oscar Núñez.

DURACIÓN: 112 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Romance, Comedia, Aventuras, Acción.

SINOPSIS: Una novelista romántica y solitaria, se encuentra en medio de una gira de libros con su modelo de portada. Cuando se ve envuelta en un intento de secuestro, ambos comenzarán una feroz aventura en la jungla.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 15:00 17:15 19:50

Showcase: (Subtitulada) 21:45 (Doblada) 14:05 16:35 19:05

Hoyst: (Subtitulada) 17:30 22:45 (Doblada) 13:20 22:10

Monumental: (Doblada) 20:10

EL HOMBRE DEL NORTE

DIRECCIÓN: Robert Eggers.

ACTUACIÓN: Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Alexander Skarsgård.

DURACIÓN: 136 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Aventuras, Acción.

SINOPSIS: Del aclamado director Robert Eggers, The Northman es un thriller épico de venganza que explora hasta dónde llegará un príncipe vikingo para buscar justicia para su padre asesinado.

HORARIOS

Showcase: (Subtitulada) 15:30 19:20 22:30

Hoyst: (Doblada) 16:20 21:50

Monumental: (Doblada) 21:40 (Subtitulada) 19:30

DESESPERADA

DIRECCIÓN: Phillip Noyce.

ACTUACIÓN: Naomi Watts, Colton Gobbo, Sierra Maltby.

DURACIÓN: 84 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Thriller.

https://www.youtube.com/watch?v=5Ca1mXFv2Fc

SINOPSIS: Una madre corre desesperadamente contra el tiempo para salvar a su hijo mientras las autoridades cierran su pequeña ciudad en confinamiento.

HORARIOS

Showcase: (Subtitulada) 20:00

Monumental: (Doblada) 18:20

VIRUS 32

DIRECCIÓN: Gustavo Hernández.

ACTUACIÓN: Daniel Hendler, Paula Silva, Sofía González, Franco Rilla.

DURACIÓN: 90 min.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Terror, Pandemias, Zombis.

VIRUS:32 | Trailer Oficial

SINOPSIS: Se desata un virus y una escalofriante masacre recorre las calles de Montevideo. Los enfermos se convierten en cazadores. Sin darse cuenta de esto, Iris y su hija pasan el día en el club deportivo donde Iris trabaja como guardia de seguridad. Cuando llega la noche, comienza una pelea sin piedad. Su única esperanza llega al descubrir que después de cada ataque los infectados parecen tener 32 segundos de paz antes de volver a cargar.

HORARIOS

Showcase: (Castellano) 22:05

Hoyst: (Castellano) 23:00

Monumental: (Castellano) 10:25

ANIMALES FANTÁSTICOS 3: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

DIRECCIÓN: David Yates.

ACTUACIÓN: Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen.

DURACIÓN: 142 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Fantasía, Aventuras.

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore - Trailer Oficial

SINOPSIS: El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald entró en acción para apoderarse del mundo mágico. Como no puede detenerlo solo, le pide al magizoólogo Newt Scamander que lidere un grupo de magos, brujas y un valiente panadero muggle hacia una peligrosa misión. Allí encontrarán animales nuevos y conocidos y se enfrentarán a la creciente legión de simpatizantes de Grindelwald.

HORARIOS

Showcase: (Castellano) 15:25 16:05 18:30 19:10 21:35 22:15 (Subtitulada) 15:45 18:50 19:30 21:55 16:25 22:35

C´MON C´MON

DIRECCIÓN: Mike Mills.

ACTUACIÓN: Joaquin Phoenix, Woody Norman, Molly Webster, Scoot McNairy.

DURACIÓN: 109 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Drama.

C´MON C´MON - Trailer Subtitulado - Joaquin Phoenix - A24 - Mike Mills

SINOPSIS: Johnny (Joaquin Phoenix) es un periodista que por cuestiones familiares tiene que cuidar a su joven sobrino mientras se embarca en un entrañable viaje, donde entrevistará a niños de todo el país sobre el futuro del mundo.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 19:30

SONIC 2

DIRECCIÓN: Jeff Fowler.

ACTUACIÓN: Jim Carrey, James Marsden, Adam Pally, Lee Majdoub.

DURACIÓN: 122 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Aventuras, Animación.

Sonic 2 La Película (2022) Tráiler Oficial Español Latino

SINOPSIS: Sonic, el erizo azul que puede correr a velocidades supersónicas regresa en una nueva aventura en la que el maníaco Dr. Robotnik (interpretado por Jim Carrey) regresa a la Tierra esta vez acompañado por un nuevo aliado: Knuckles. Sonic y su nuevo amigo Tails son todo lo que se interpone en su camino.

HORARIOS

Cines del Centro: (Castellano) 15:00 17:30

Hoyst: (Castellano) 13:40 14:10 14:40 16:25 17:00 17:30 19:10 20:10 (Castellano DBOX) 12:50 15:40 18:20 (Subtitulado DBOX) 21:00

Monumental: (Castellano) 14:20 16:45 19:10 21:40

Showcase: (Castellano) 14:00 14:30 14:50 16:45 17:15 17:35 19:35 20:20

LAS COSAS QUE NO TE CONTE

DIRECCIÓN: William Nicholson.

ACTUACIÓN: Bill Nighy, Annette Bening.

DURACIÓN: 100 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13 C/R.

GÉNERO: Romance, Drama.

Las cosas que no te conte - Trailer subtitulado

SINOPSIS: Edward toma la decisión de dejar a su mujer, Grace, tras 29 años de matrimonio. A partir de este momento, cada uno de ellos, a su manera, buscará la forma de rehacer su vida en un pequeño pueblo costero cerca de los acantilados de Hope Gap.

HORARIOS

Cines del Centro: (Subtitulada) 20:00

JACK EN LA CAJA MALDITA

DIRECCIÓN: Lawrence Fowler.

ACTUACIÓN: Matt McClure, Mollie Hindle, James Swanton, Nicola Wright.

DURACIÓN: 90 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Terror | Secuela | Payasos

The Jack In The Box 2 (2021) | Tráiler Oficial Subtitulado | Terror

SINOPSIS: Cuando una mujer moribunda abre una caja de sorpresas vintage, hace un trato con el demonio que hay dentro para curar su enfermedad a cambio de ayudarle a cobrarse seis víctimas inocentes.

HORARIOS

Monumental: (Doblada) 18:30 22:20

Hoyst: (Subtitulada) 22:50

MORBIUS

DIRECCIÓN: Daniel Espinosa.

ACTUACIÓN: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Michael Keaton, Jared Harris.

DURACIÓN: 108 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Comic.

SINOPSIS: Spin-off de otro de los villanos del universo de Spiderman. El bioquímico Michael Morbius (interpretado por Jared Leto) intenta curarse a si mismo de una extraña enfermedad en la sangre, cuando sin querer se infecta con una especie de vampirismo dando origen a Morbius.

HORARIOS

Showcase: (Subtitulada) 22:25

LOS TIPOS MALOS

VOCES ORIGINALES: Awkwafina, Sam Rockwell, Anthony Ramos.

DURACIÓN: 100 minutos.

CALIFICACIÓN: ATP.

GÉNERO: Animación.

SINOPSIS: El señor Lobo, el señor serpiente, señor piraña, el señor tiburón y la señora tarántula arman un plan para realizar el robo perfecto.

HORARIOS

Showcase: (Castellano) 15:00 17:20 19:55

Monumental: (Castellano) 16:00 18:10

BATMAN

DIRECCIÓN: Matt Reeves.

ACTUACIÓN: Robert Pattinson, Colin Farrell, Andy Serkis.

GENERO: Comic | Acción.

DURACIÓN: 175 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

SINOPSIS: Cuando un asesino apunta a la élite de Ciudad Gótica con una serie de ardides sádicos, el mayor detective del mundo sigue una serie de pistas crípticas que lo llevan a investigar en el bajo mundo, donde encuentra personajes como Selina Kyle o Gatúbela, Oswald Cobblepot o el Pingüino, Carmine Falcone y Edward Nashton o el Acertijo. La evidencia empieza a cerrar, y queda clara la magnitud de los planes del criminal. Batman debe forjar nuevas relaciones, revelar al culpable y ajusticiar el abuso de poder y la corrupción que asedian a Ciudad Gótica desde hace mucho.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 14:20 18:00 21:40 (Subtitulada) 18:25 22:10

Monumental: (Doblada) 18:30



UNCHARTED: FUERA DEL MAPA

DIRECCIÓN: Ruben Fleischer.

ACTUACIÓN: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas.

DURACIÓN: 116 minutos.

CALIFICACIÓN: Apta para todo público.

GÉNERO: Aventuras | Acción

https://www.youtube.com/watch?v=o3iEa51nEew

SINOPSIS: Uncharted sigue al joven y astuto Nathan Drake (interpretado por Tom Holland) en su primera aventura en busca de un tesoro, junto a su divertido socio Victor "Sully" Sullivan (interpretado por Mark Wahlberg). La aventura los llevará alrededor del mundo en busca del tesoro mas grande que se haya encontrado y en el camino encontrarán pistas que puede llevarlos a encontrar al hermano perdido de Nathan.

HORARIOS

Showcase: (Doblada) 15:40