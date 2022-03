Mientras distintas empresas toman medidas a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, los creadores de South Park también deciden hablar al respecto, pero fiel a su estilo deciden hacerlo con una burla al presidente Vladimir Putin

Es en su último episodio «Back To The Cold War», que se estrenó el pasado 2 de marzo, en el que se puede ver a Putin bailando en cuero al ritmo de la canción «Two Tribes» de Frankie Goes To Hollywood.

«Back To The Cold War» muestra como Butters compite contra los rusos en un torneo de doma clásica. Por otra parte, Mr. Mackey se ve disfrutando de la nostalgia de sentir que Rusia podría lanzar un misil nuclear como en los 80's.

Pero tampoco sólo lo hacen bailar (que sería tan grave), además de esto un personaje de la serie afirma: "Sé que se siente ponerse viejo. Te empiezas a poner agresivo porque tu pene no funciona como antes", mientras que Putin le da la razón.

Los creadores de South Park Matt Stone y Trey Parker; firmaron un contrato para hacer 14 películas de la serie en agosto. Asimismo, el show fue renovado hasta la temporada 30 en Comedy Central. Así que todo apunta que la burla se irá recrudeciendo a medida que la guerra siga avanzando.