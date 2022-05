Se realiza la 11va. edición del Festival Internacional de Cine Político

La 11va. edición del Festival Internacional de Cine Político (Ficip), cuya temática es “La soberanía se ejerce” y que este año incluye 78 obras de 25 países entre largometrajes, mediometrajes, cortometrajes y desarrollo de proyectos, se llevará a cabo desde el próximo jueves 26 hasta el miércoles 1 de junio, en formato presencial y online, y con entrada libre y gratuita.

Con una Sección Competitiva, una Sección No Competitiva, debates, encuentros y actividades especiales, participarán del festival obras audiovisuales producidas dentro del marco político enunciado en la propuesta del encuentro, ya sean de ficción (vivo o animación) o documental.

Dentro de la Sección Competitiva, que incluye obras cinematográficas dedicadas a la vida política, entendiendo que cada historia, suceso, lucha, denuncia o logro son hechos políticos que atraviesan y se insertan en cada comunidad, se encuentra la Competencia oficial Largometrajes Internacionales, Largometrajes Argentinos, Mediometrajes Internacionales y Cortometrajes Internacionales.

En el marco de la Sección No Competitiva estará incluida Panorama Latino, integrada por filmes largos, medios y cortos, que expresan realidades latinoamericanas; el Foco Internacional con materiales que expresan realidades internacionales; luego habrá Funciones de Honor y Especiales sobre la temática del festival “La soberanía se ejerce”; y el Ficip Temático, sección que estará marcada por los temas que los directores abordaron en las inscripciones de este año.

Esta edición contará con la avant premier de “Hacking Justice”, de Clara López Rubio y Juan Pancorbo, que sigue el desarrollo del proceso judicial que enfrenta Julian Assange (fundador de WikiLeaks) junto a Baltazar Garzón, quien lidera el equipo de su defensa.

La programación contará en su Competencia Oficial Largometrajes Internacionales con los títulos: “9 días en Raqqa 9 days in Raqqa”, de Xavier de Lauzanne (Francia); “La bolsa o la vida The Stock or Life”, de Silvio Tendler (Brasil); “Una declaración de amor”, de Marco Speroni (Italia); “Guerra de mentiras Operation Cuverball”, de Johannes Naber (Alemania); “EDNA”, de Eryk Rocha (Brasil); “El año de la furia”, de Rafa Russo (Uruguay y España); “Ermitaño”, de Arturo Loaiza (Colombia); “La traversée”, de Florence Miailhe (Francia, Alemania y República Checa); “Matar a Pinochet”, de Juan Ignacio Sabatini (Chile); “Nachbarn”, de Mano Khalil; “R.J.W.”, de Fermin Rivera (Argentina); y “Tantura”, de Alon Schwarz (Israel y Estados Unidos).

Por su parte, la Competencia Oficial Largometrajes Argentinos está integrada por: “Bajo la corteza”, de Martín Heredia Troncoso; “Buenas Noches Malvinas”, de Ana Fraile y Lucas Scavino; “Crónicas de un exilio”, de Micaela Montes Rojas y Pablo Guallar; “Danubio”, de Agustina Pérez Rial; “El país de las últimas cosas”, de Alejandro Chomski; “Fui Alan por un año”, de Dario Arcella; “La reparación”, de Alejandra Perdomo; y “Los libros cautivos”, de Gabriela A. Fernández.

En tanto, las proyecciones de los filmes en modo presencial tendrán lugar en las salas Espacio INCAA Gaumont, El Cultural San Martín, Centro Cultural Kirchner, Auditorio Leonardo Favio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Auditorio del Sindicato de Personal Jerárquico de Empresas de Energía y el Centro Cultural Mujica.

Mientras que en la plataforma Contar se podrán ver -la semana anterior al 26- varias películas de la décima edición realizada en el 2021; y durante el festival estarán en streaming algunos títulos de esta edición, con el fin de poder llegar de forma virtual a las distintas provincias argentinas.