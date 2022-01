Primero enero es la ópera prima de Darío Mascambroni estrenada en 2016, en el BAFICI en donde ganó el Premio a la Mejor Película de la Competencia Argentina. A partir de entonces recorrió festivales nacionales e internacionales ganado reconocimientos y premios en distintas categorías. Hoy se encuentra disponible de manera gratuita en la plataforma de cine nacional Cine.ar.

La ficción de apenas 56 minutos narra el viaje de Valentino (Valentino Rossi) con su padre (Jorge Rossi), luego del divorcio con su madre. Las primeras vacaciones solos, padre e hijo, a la vez que las últimas en la casa de las sierras a dónde solían ir cada enero y que ahora ya no será un destino posible ya que como consecuencia de la ruptura la casa, albergue de tradiciones, afectos y de una historia familiar, será vendida.

Velntino y Jorge son efectivamente padre e hijo, y son el cuñado y el sobrino del director que se inspiró en ellos para hacer la pelícual y que nunca la pensó de otro modo que no sea con ellos como protagonistas utilizando un recurso muy abordado en el cine nacional que es el trabajo con no actores. "Creo que también había una cuestión del trabajo con no actores que me animaba mucho, de poder encontrar en el rodaje el tono, y eso también nos decidió a trabajar con ellos", confesó el director en diálogo con la prensa.

Otra de las curiosidades de este film es que es un exponente cordobez del cine nacional, dándole un aire de sierra al Nuevo Cine Argentino que durante más de 15 años se produjo de manera casi exclusiva desde Buenos Aires, dirigido por cineastas en general porteños.

La película habla de los mitos de Troya y de la Caja de Pandora, dos regalos que se aceptaron manzamente sin saber lo que contenían adentro y desatando lo inesperado. Valentín no acepta sin preguntas, cuestiona cada tradición, para hacer él su camino y entender cabalmente qué le están reglanado. En ese tironeo cargado de amor, entre lo que el padre da y lo que el hijo acepta, suena el tango en el inicio y en el final del film. ¿Qué otro género podría sonar para una despedida?