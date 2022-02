Las novelas de Stephen King han sido históricamente cotizadas para realizar adaptaciones audiovisuales. Esta vez, la última novela escrita por el autor estadounidense Billy Summers, será transmitida a la pantalla chica en el formato de una serie televisiva.

Así lo constituyó la revista Variety, que anunció que la productora Bad Robots, dirigida por el reconocido cineasta de Lost, J. J Abrams, se encuentra en la primera etapa de negociaciones para adquirir los derechos de la historia.

La serie será el cuarto trabajo que Bad Robots realiza sobre una obra de King. Anteriormente, trabajaron con Lisey's Story (2021) –dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín–, Castle Rock (2019) y 22.11.63 (2016). La novela de Stephen cuenta la historia de Billy Summers, el mejor asesino a sueldo del mundo, cuya norma para decidir si aceptar o no un único trabajo es que el objetivo señalado sea, efectivamente, una mala persona.

Tras su lanzamiento en Estados Unidos, la novela alcanzó el número uno en el The New York Times Best Seller List, específicamente durante la semana del 7 de agosto. Como la mayoría de las obras de King, el libro se posicionó rápidamente dentro de lo más vendido en las librerías del mundo.

Cabe destacar que, a diferencia de la mayoría de las novelas escritas por el escritor estadounidense, Billy Summers no es precisamente una historia de terror. Su argumento está considerado como un thriller perteneciente al género policíaco.