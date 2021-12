La última película de Spider-Man dejó los ánimos muy elevados y ni lerdo ni perezoso Marvel ya largó el primer tráiler de la nueva película de Doctor Strange: In The Multiverse of Madness, y aunque está muy ligada a la película del arácnido, los que todavía no la vieron pueden quedarse tranquilos ya que no serán spoileados.

En el tráiler vemos a Stephen buscar incluso la ayuda de Wanda, la Bruja escarlata, para solucionar el caos que hay actualmente en el multiverso. La realidad, básicamente, se ha roto, e incluso ha aparecido el que parece ser un demonio inter dimensional que los fanáticos de los cómics conocerán muy bien: el temible Shuma-Gorath, cuya aparición ya se había filtrado en una serie de juguetes.

Este nuevo tráiler adelanta las apariciones de Mordo (Chiwetel Ejiofor), Wong (Benedict Wong) e incluso Christine Palmer (Rachel McAdams), con un vistazo muy breve a la que parece ser America Chavez, una nueva heroína para el MCU, y también el regreso de la versión malvada de Stephen Strange, ese que conocimos en la serie animada What If…? Y parece que este será el verdadero villano de la película.

Doctor Strange y el Multiverso de la locura se estrenará el 6 de mayo de 2022, y sin lugar a dudas, pareciera ser otra película llena de magia, caos y quizás consecuencias a largo plazo para el MCU.