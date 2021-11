Si los '90 no murieron y los revival de esa época siguen funcionando, entonces los Power Rangers no pueden faltar y se suman a la larga lista de series y películas que tendrán un lavado de cara para volver a ocupar el lugar que alguna vez tuvieron.

Después del fracaso que significó la película del 2017, la franquicia está trabajando en una nueva cinta de la mano de Jonathan Entwistle, creador de "It's the End of the F *** ing World" y "I Am Not Okay with This", pero parece que las ambiciones para estos 5 héroes contempla muchas mas producciones.

De hecho EOne Television, la empresa dueña de la marca, ya acordó con Netflix para que sea el hogar de todo un universo de múltiples series y películas basadas en los Power Rangers:

“Desde que creamos Power Rangers con Jonathan, propusimos realmente un enfoque de mundo entero”, comentó Michael Lombardo, presidente de Televisión Global de eOne. “No es solo un programa, son programas seguidos de películas (y) algunos programas para niños. Hemos encontrado un gran compañero de escritura para (Entwistle), ya están trabajando. Toco madera. Netflix está emocionado, estamos emocionados, esperamos tener noticias pronto”.

Aunque por ahora no hay muchos más detalles oficiales sobre todos los nuevos proyectos que tendran como protagonistas a estos adolescentes, aparentemente la producción estaría ambientada en los ‘90 y se posicionará como un reinicio de la cinta de 2017 que no funcionó.