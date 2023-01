Con algunas diferencias respecto de las nominaciones para los premios Oscar, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés) dio a conocer a los postulantes para la edición 75ta. de sus galardones, que se entregarán el próximo 5 de marzo.

Entre los guiones para cine nominados aparecen "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Los Fabelman", "Tár","Glass Onion: Un misterio de Knives Out", "Top Gun: Maverick" y "Ellas hablan", las cuales también fueron consideradas para los Oscar que se celebrarán una semana después, el 12 de marzo.

Sin embargo, el Sindicato de Guionistas obvió otros filmes que quedaron nominados para los máximos premios de la Academia, como el caso de la alemana "Sin novedad en el frente", "Los espíritus de la isla", "El triángulo de la tristeza" y "Living".

La siguiente es la nómina de las categorías más importantes del los premios del WGA, tanto en el apartado cinematográfico como televisivo:- Guion original de película: "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Los Fabelman", "El menú", "¡Nop!" y "Tár".

- Guion adaptado de película: "Pantera Negra: Wakanda por siempre", “Glass Onion: Un misterio de A Knives Out", "Ella dijo", "Top Gun: Maverick" y "Ellas hablan".

- Guion de película documental: “2nd Chance”, "Descenso: El caso contra Boing", “Last Flight Home”, “Moonage Daydream” y “¡Viva Maestro!”.

- Guion de serie dramática: "Andor", "Better Call Saul", "The Crown", "Severance" y "Yellowjackets".

- Guion de serie de comedia: "Abbott Elementary", "Barry", "The Bear", "Hacks" y "Only Murders in the Building".

- Guion de serie nueva: "Aboott Elementary", "Andor", "Bad Sisters", "The Bear" y "Severance".

- Guion de miniserie o de antología: "The Dropout", "Fleishman Is In Trouble", "Pam & Tommy", "The Staircase" y "The White Lotus".