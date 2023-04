SOMBRAS DE UN CRIMEN

DIRECCIÓN: Neil Jordan.

ACTORES: Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange.

GENERO: Suspenso.

DURACION: 109 Minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

SINOPSIS: Adaptación de la novela The Black-Eyed Blonde: A Philip Marlowe Novel, de John Banville. Philip Marlowe, es un detective privado que está envuelto en malos negocios y una vida

solitaria. Su suerte cambiará con la llegada de Clare Cavendish, una hermosa mujer que lo

contratará para encontrar a su ex amante y este acontecimiento resultará ser sólo una pequeña

parte de un gran misterio por resolver.

LA HEREDERA DE LA MAFIA

DIRECCIÓN: Catherine Hardwicke.

ACTORES: Toni Collette, Monica Bellucci, Eduardo Scarpetta, Giulio Corso, Alfonso Perugini, Rob Huebel, Yonv Joseph.

GENERO: Comedia.

DURACION: 101 Minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

SINOPSIS: Una mujer de los suburbios de Estados Unidos hereda de su abuelo un imperio de la mafia, y guiada por el consigliere de confianza de la familia, desafía las expectativas de todos,

incluyendo las propias, como nueva cabeza del negocio familiar.

LOS CABALLEROS DEL ZODIACO: SAINT SEIYA – EL INICIO

DIRECCIÓN: Tomasz Bagiński.

ACTORES: Mackenyu Arata, Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark

Dacascos, Nick Stahl, Sean Bean.

GENERO: Aventuras, Animación, Acción .

DURACION: 112 Minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

SINOPSIS: Basada en la sensación internacional del animé, Caballeros del Zodiaco por primera vez lleva a la pantalla grande la saga de Saint Seiya en acción real. Seiya (Mackenyu), un testarudo adolescente callejero, pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, Seiya se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección. Si quiere sobrevivir, tendrá que aceptar su destino y sacrificarlo todo para ocupar el lugar que le corresponde entre los Caballeros del Zodiaco.

SKINAMARINL, EL DESPERTAL DEL MAL

DIRECCIÓN: Kyle Edward Ball.

ACTORES: Jaime Hill, Ross Paul, Lucas Paul, Dali Rose Tetreault.

GENERO: Terror.

DURACION: 101 Minutos.

CALIFICACION: SAM 13.

SINOPSIS: Dos niños se despiertan en medio de la noche y descubren que su padre ha desaparecido, y que todas las ventanas y puertas de su casa ya no están.