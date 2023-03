EL HIJO

DIRECCIÓN: Florian Zeller.

ACTUACIÓN: Hugh Jackman, Laura Dern. Anthony Hopkins, Vanessa Kirby.

DURACIÓN: 123 Minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 16.

GÉNERO: Drama.

SINOPSIS: El nominado al Premio de la Academia® Hugh Jackman interpreta a Peter, cuya ajetreada vida con su nueva pareja se ve truncada cuando su ex esposa Kate, interpretada por la ganadora del Premio de la Academia® Laura Dern, llega con su problemático y distante hijo adolescente, poniendo a la familia en rumbo a una situación peligrosa. De los productores de Lion y The King Speech.

JOHN WICK 4

DIRECCIÓN: Chad Stahelski.

ACTUACIÓN: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada. DURACIÓN: 169 minutos

CALIFICACIÓN: SAM 13 C/R.

GÉNERO: Policial | Acción

SINOPSIS: En la cuarta película de la saga John Wick (Keanu Reeves) descubre un camino para derrotar a La Mesa. Pero antes de poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo; y contra las fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos.

ASFIXIADOS

DIRECCIÓN: Luciano Podcaminsky.

ACTUACIÓN: Leonardo Sbaraglia, Julieta Díaz, Natalia Oreiro, Marco Antonio Caponi, Zoe Hochbaum.

DURACIÓN: 97 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Drama | Comedia

SINOPSIS: Después de veinte años de casados, una hija y carreras exitosas, Nacho y Lucía hace tiempo que no están solos. La rutina aniquiló la intimidad. Se miran y a veces no se reconocen. Pasar unas vacaciones románticas en un velero de lujo le pareció una idea genial a Nacho para rencontrarse, y Lucía aceptó. Deciden invitar también al mejor amigo de Nacho y su nueva novia. La joven pareja que parecerá salvarlos también los enfrentará a todo lo que les falta. Las primeras horas arriba de la embarcación prometen un entusiasmo que no se va a poder sostener, aún más cuando un trágico accidente sobrevenga.

LA NOCHE DEL CRIMEN

DIRECCIÓN: Dóminik Moll.

ACTUACIÓN: Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi, Johann Dionnet, Thibaut Evrard. DURACIÓN: 114 minutos.

CALIFICACIÓN: SAM 13.

GÉNERO: Thriller | Intriga | Crimen | Policíaco

SINOPSIS: En la policía judicial, todos los investigadores se topan tarde o temprano con un crimen que son incapaces de resolver y que se vuelve una obsesión. Para Yohan se trata del asesinato de Clara. Los interrogatorios se suceden y no faltan sospechosos, pero las dudas de Yohan no dejan de crecer. Solo hay una certeza: el crimen se cometió en la noche del 12.

OSO INTOXICADO

DIRECCIÓN: Elizabeth Banks

ACTUACIÓN: Keri Russell, Margo Martindale, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr. DURACIÓN: 95 minutos.

CALIFICACIÓN: Apta para mayores de 18 años.

GÉNERO: Comedia.

SINOPSIS: Inspirada en la historia real de 1985 sobre el accidente aéreo de un traficante de drogas, la cocaína perdida, y el oso negro que se la comió, este thriller salvaje sigue a un extraño grupo de policías, criminales, turistas y adolescentes en un bosque de Georgia en el que un depredador de 500 libras ha ingerido una cantidad exorbitante de cocaína y ahora está sediento de sangre, y más cocaína.

WINNIE THE POOH: MIEL Y SANGRE

DIRECCIÓN: Rhys Waterfield.

DURACIÓN: 84 minutos.

CALIFICACIÓN: Apta para mayores de 18 años.

GÉNERO: Terror.

SINOPSIS: Una vuelta de tuerca siniestra a los personajes literarios creados por Alan Alexander Milne. En esta película, Pooh y Piglet se convierten en los principales villanos, tras ser abandonados por un Christopher Robin que va a la universidad. El chico se aleja de ellos, y se desentiende de ellos, poniéndoles la existencia muy difícil. Como han tenido que valerse tanto por sí mismos, se han vuelto esencialmente salvajes: han vuelto a sus raíces animales. Ya no son amigables: son como un oso y un cerdo despiadados que quieren ante todo dar caza a muchas presas.