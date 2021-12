El próximo 31 de diciembre llega al catálogo de Netflix la cuarta temporada de Cobra Kai, la serie secuela de las originales películas de Karate Kid. Nacida originalmente en YouTube Premium, Cobra Kai dio el salto a Netflix para su tercera temporada, que llegó el 1 de enero de 2021.

Y como para que ningún fan se lamente antes de tiempo, los responsables del programa ya avisaron que falta mucho para que llegue el final de la serie y aunque la temporada 4 todavía no se estrenó en la pantalla chica, ya avisaron que esta historia ni siquiera va a terminar en la temporada 5.

“Tenemos más para después de la temporada 5. No estamos escribiendo el final de la serie en este momento. En nuestras mentes, es una locura creer qué tan adelantados Estamos en la historia que lo que la audiencia ha visto hasta ahora. La temporada 5 es otra temporada enorme con muchos sabores nuevos y muchas cosas que aún no han visto en el programa. Y no es el final ”. dijo el productor Josh Heald al portal ScreenRant.

Hasta ahora Netflix solo ha asegurado la continuidad de Cobra Kai para una quinta temporada, pero ante el interés de los responsables de la serie no parece descabellado pensar que la audiencia pueda convencer al streaming de continuar por mucho tiempo más con este programa.