El drama multigalardonado "Succession", la comedia "Ted Lasso" y "The White Lotus" en el apartado miniserie son las principales nominadas de cara a la 74ta. edición de los premios Emmy de la Academia de Televisión de Estados Unidos, que se llevará a cabo este lunes con transmisión en vivo para la Argentina desde las 21 por TNT y TNT Series.

La gala, que tendrá lugar en el Microsoft Theater de Los Ángeles y contará con la conducción del actor y comediante Kenan Thompson, reconoce a los mejores contenidos de la pantalla chica de la última temporada y, en especial desde la caída en desgracia de los Globo de Oro, se erige como la fecha más relevante a la hora de reconocer lo destacado del universo series.

La mayor cantidad de nominaciones de este año fue para “Succession”, que con 25 menciones se alza como la gran favorita en el rubro de los dramas. La serie de HBO y HBO Max sobre una disfuncional y millonaria familia propietaria de medios de comunicación arrasó con la temporada de premios del año pasado y puede repetir.

Sin embargo, en su categoría tiene dura competencia: allí están nominadas las temporadas finales de "Better Call Saul" y "Ozark" (ambas se ven en la Argentina por Netflix), dos propuestas megapopulares como la surcoreana "El juego del calamar" y "Stranger Things" (también Netflix), y uno de los grandes hallazgos del año, "Severance" (Apple TV+).

La terna incluye también al oscuro drama adolescente "Euphoria" (HBO) y a "Yellowjackets" (Paramount+).

Para Mejor Actriz dramática figuran Jodie Comer ("Killing Eve", Paramount+), Laura Linney (“Ozark”), Melanie Lynskey (“Yellowjackets”), Sandra Oh (“Killing Eve”), Reese Whiterspoon (“The Morning Show”, Apple TV+) y Zendaya (“Euphoria”). Para Mejor Actor, los aspirantes son Jason Bateman (“Ozark”), Brian Cox (“Succession”), Lee Jung-jae (“El juego del calamar”), Bob Odenkirk (“Better Call Saul”), Adam Scott (“Severance”) y Jeremy Strong (“Succession”).

En el rubro de comedia, y si bien “Ted Lasso” (Apple TV+) picó en punta con 20 nominaciones, también hay disputa, especialmente con la siempre favorita “Barry” (HBO y HBO Max) y “Only Murders in the Building” (Star+). La categoría se completa con “Curb Your Enthusiasm” (HBO), “Hacks” (HBO Max), “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video), “Abbot Elementary” y “What We Do in the Shadows” (estas dos disponibles en Star+).

La carrera para Mejor Actriz de comedia la corren Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel"), Quinta Brunson (“Abbott Elementary”), Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”, HBO Max), Elle Fanning (“The Great”, Starzplay), Issa Rae (“Insecure”, HBO) y Jean Smart (“Hacks”).

Para Mejor Actor, en tanto, estará entre Donald Glover (“Atlanta”, Star+), Bill Hader (“Barry”), Nicholas Hoult (“The Great”), Steve Martin (“Only Murders in the Building”), Martin Short (“Only Murders in the Building”) y Jason Sudeikis (“Ted Lasso”).

El último de los rubros más importantes es el que reconoce a la Mejor Miniserie o Antología, que tiene a cinco candidatos: “Dopesick” (Star+), “Inventing Anna” (Netflix), “Pam & Tommy (Star+), “The Dropout” (Star+) y “The White Lotus” (HBO y HBO Max).

El premio a la mejor actriz de miniserie está entre Toni Collette (“The Staircase”, HBO), Julia Garner (“Inventing Anna”), Lily James (“Pam & Tommy”), Sarah Paulson (“American Crime Story”, Star+), Margaret Qualley (“Las cosas por limpiar”, Netflix) o Amanda Seyfried (“The Dropout”).

Finalmente el Mejor Actor en el apartado quedará entre Colin Firth (“The Staircase”), Andrew Garfield (“Por mandato del cielo”, Star+), Oscar Isaac (“Secretos de un matrimonio”, HBO), Michael Keaton (“Dopesick”), Himesh Patel (“Station Eleven”, HBO Max) y Sebastian Stan (“Pam & Tommy”).

La transmisión local por la señal TNT tendrá como siempre la traducción y comentarios en vivo de Rafa Sarmiento, Ileana Rodríguez, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi, en tanto que la alfombra roja y el pre-show se podrá ver desde una hora antes con los habituales Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky.

(Télam)