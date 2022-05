La nueva tecnología que se usará en la secuela de Avatar

En los adelantos que se vieron en el CinemaCon apareció el ya conocido mundo de Pandora, escenario principal de la cinta original, cuyos océanos serán el ambiente protagónico de esta entrega, que según se conoció esta semana llevará el nombre de The Way of Wather. Claro que filmar en océanos no es algo que se vea habitualmente por lo que ya se están implemnetando tecnologías específicas para lograr los efectos esperados.

La primera "Avatar" se transformó en todo un fenómeno popular gracias a su propuesta visual de avanzada, y rompió varios récords de taquilla al ubicarse como la de mayor recaudación de la historia, superando a "Titanic", que había sostenido esa etiqueta durante 12 años. La apuesta visual y técnica sigue vigente en esta nueva entrega con el fin de sostener una marca en la industria udiovisual mundial.

"The Way of Water" dará inicio a la planeada franquicia de "Avatar" que Cameron acordó con la 20th Century Fox, y que ya cuenta con una tercera continuación con fecha de estreno prevista para diciembre de 2023 y otros dos proyectos que comenzarán a producirse posteriormente, en todos estos proyectos se busca llevar la tecnología audiovisual más allá de sus límites actuales.

En esta oportunidad, para el rodaje, Cameron y su equipo desarrollaron nuevas tecnologías -una marca distintiva de su carrera- que les permitieran filmar bajo el agua escenas en las que se utiliza la técnica de captura de movimiento, que permite modificar digitalmente las imágenes en posproducción.

Este recurso de la captura de movimiento ya se había utilizado en 2009, pero nunca bajo el agua. En ese momento cautivó a millones de espectadores con los personajes de carne y hueso transformados en alienígenas en "Avatar".

Además, James Cameron promete 'el mejor 3D imaginable', volviendo a apostar por esta técnica inmersiva con 'Avatar: The Way of Water' en cines. 'Avatar', cambió la industria cinematográfica y apoyó la tecnología 3D como ninguna otra.

Al respecto, la secuela también contará con el regreso de intérpretes de la original como Sigourney Weaver, Sam Worthington y Zoe Saldaña, a quienes se les sumarán Michelle Yeoh y Kate Winslet, en la que será su segunda colaboración con Cameron tras su protagónico en "Titanic".

La historia

"Avatar" se sitúa a mediados del siglo XXII y sigue la historia de Jake Sully (Worthington), un exsoldado hemipléjico que es convocado por las fuerzas armadas para colaborar en la colonización de Pandora, una luna gaseosa gigante de la que pretenden extraer un codiciado mineral.

Sin embargo, el conflicto se desata cuando las tribus nativas, conocidas como Na'vi, comienzan a responder a la amenaza de los humanos sobre sus tierras y recursos, por lo que Sully y otros compañeros que utilizan la tecnología de avatares para interactuar con ellos deberán decidir si ayudarlos a defenderse.