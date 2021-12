A dos décadas del estreno de "Harry Potter y la piedra filosofal", la primera entrega cinematográfica de esa franquicia basada en la serie de novelas de la escritora inglesa J.K. Rowling, HBO Max lanzará un especial en el que participarán Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint junto al resto del elenco y el director Chris Columbus.

De a poco se fueron conociendo detalles de este especial y, en las últimas horas, se estrenó un tráiler de no más de dos minutos que adelanta algo de lo que verán los espectadores.

El videoclip comienza con Radcliffe y Watson recorriendo todos los lugares emblemáticos de la saga: desde la la famosa estación de tren que conecta el mundo de los humanos con el de los magos hasta el gran comedor de Hogwarts.

De fondo se escucha la voz de la actriz diciendo que se siente feliz y que percibe que el tiempo no pasó. A continuación aparece Grint afirmando que este es el momento perfecto para sentarse a recordar viejas épocas. “Lo que más me asustaba era que había terminado lo más importante de nuestras vidas. Y al verlos a todos, veo que no terminó”, agrega Radcliffe.

Además aparece Helena Bonham Carter revelando que uno de los momentos más exigentes fue cuando tuvo que ser Hermione mientras estaba en el cuerpo de Bellatrix Lestrange. “Todavía tengo los dientes y me los puedo poner”, cuenta la actriz entre risas.

Otro de los que participa del tráiler es Ralph Fiennes, quien le dio vida Voldemort. En el adelanto revela que cuando le comentó a su hermana que le estaban ofreciendo el personaje, ella no dudó en incentivarlo a que lo aceptara.

El trailer: