La 5ta. edición de "Bendita Tú", el festival de cine con perspectiva de género y diversidad organizado por Argentina y España comenzará este sábado con un formato presencial y virtual que tendrá su inauguración con una serie de proyecciones en el espacio PROA21 del barrio porteño de La Boca.

El ciclo, que en esta entrega será no competitivo, integra producciones cinematográficas experimentales y de no ficción realizadas por mujeres y personas trans y de género no binario, se propone además como un espacio de pensamiento para "romper con los discursos hegemónicos y descubrir múltiples horizontes sobre la experiencia de habitar el mundo".

Además, el festival invita a "crear un puente intercultural dentro del ámbito artístico-audiovisual contemporáneo con más matices y menos límites".

"Visibilizar a todas las identidades y territorios desde un feminismo interseccional, y también fortalecer lazos entre España y Argentina e integrar, en esta ocasión, a México como país invitado", agrega el comunicado difundido por la organización.

En esa línea, las artistas visuales Paloma Navarro Nicoletti, Tana Garrido, Belén Ruiz Jelenic y Giselle Quagliano -que ofician como curadoras del programa-, señalaron que "a partir de esta edición, 'Bendita Tú' se transforma en un festival para reivindicar la acción colectiva y colaborativa frente a las estructuras jerárquicas tradicionales".

"Abrimos una ventana para resignificar el rol de los festivales y generar una alianza que atraviese la rivalidad", destacaron.

La agenda de exhibiciones de "Bendita Tú" comenzará este sábado a las 18 en el espacio cultural porteño PROA21, ubicado en Avenida Pedro de Mendoza 2073, donde podrán verse los trabajos argentinos "Retorno", de Joaquina Salgado y Florencia Ondona; "Yon", de Bárbara Lago; la coproducción con Colombia "Otacustas", de Mercedes Gaviria Jaramillo; y el corto de no-ficción argentino-mexicano "Corbusierhaus", de Azucena Losana.

Desde España, "La Última Vez Que", de la española Eva García Herrero, y "Correspondencias", de Carla Simón y Dominga Sotomayor; junto al cortometraje mexicano "Boca de Culebra", de Adriana Otero Puerto, completan la lista de los títulos que tendrán su proyección en Capital Federal.

En tanto, desde el 18 de octubre en Madrid también tendrán su espacio esos trabajos junto al cortometraje español "Heurtebise", de Elisa Torres y Octavio Guerra.

Por último, "Retorno", "Otacustas", "La Última Vez Que", "Boca de Culebra", "Heurtebise" y "Corbusierhaus" estarán disponibles de manera virtual del 19 al 24 de este mes a través del sitio web www.solax.tv.