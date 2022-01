Si enero arrancó un poco tranqui en Netflix, puede haber sido porque todos los platos fuertes se los estaba guardando para febrero. O por lo menos eso parece, ya que la plataforma de streaming dio a conocer la nueva programación para el segundo mes del año y presenta un montón de nuevas series, temporadas, documentales y películas.

Series

Cómo criar a un superhéroe: Temporada 2 (1/2/2022)

Nicole sigue criando a un hijo que tiene mucho que aprender de sus superpoderes. Y aunque Dion es cada vez más fuerte, el peligro podría estar muy cerca.

El aprendiz: Edición ONE Championship (1/2/2022)

Postulantes de todo el mundo intentan conseguir un empleo de USD 250 000 en un imperio de los medios deportivos. Para ganar, usarán maña (y fuerza).

Oscuro deseo: Temporada 2 (2/2/2022)

Mientras Alma intenta rehacer su vida, un reencuentro con Darío revive su tóxico romance y despierta el lado más siniestro de él.

Murderville (3/2/2022)

El excéntrico detective Terry Seattle se une a despistadas celebridades invitadas para investigar asesinatos en esta comedia criminal de improvisación.

En busca de Ola (3/2/2022)

Cuando su vida da un giro radical, Ola emprende un viaje de autodescubrimiento mientras enfrenta el reto de criar a dos niños sin que falte el dinero.

Dulces magnolias: Temporada 2 (4/2/2022)

Las Magnolias enfrentan nuevas relaciones, viejas heridas y la idiosincrasia pueblerina mientras los momentos dulces de la vida se mezclan con los más amargos.

El amor es ciego: Japón (8/2/2022)

En este reality, hombres y mujeres solteras de Japón con ganas de casarse se conocen, tienen citas y se comprometen… antes de tener visto en persona.

Inventando a Anna: Miniserie (2/11/2022)

¿Empresaria audaz o artista del fraude? Una reportera investiga cómo Anna Delvey se engañó a toda la élite de Nueva York. Basada en una historia real.

El amor es ciego: Temporada 2 (11/2/2022)

Llegó el turno para otro grupo de personas solteras que buscan el amor… sin conocerse cara a cara. ¿Saldrán enamoradas o desilusionadas?

Are You The One: El match perfecto – Temporada 4 (15/2/2022)

En Maui, veinte solteros buscan el amor para llevarse el premio. Cuando las chispas vuelan, los conflictos románticos amenazan con derrumbarlo todo.

Swap Shop: Temporada 2 (16/2/2022)

La basura de uno es el tesoro de otro. Coleccionistas expertos registran Tennessee en busca de ofertas a las que pueden sacarles mucho dinero.

El joven Wallander: La sombra del asesino (17/2/2022)

Kurt investiga una muerte misteriosa y siniestra que parece estar conectada a un escándalo nacional que, además, fue uno de los primeros casos de Rask en Malmö.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 9 (17/2/2022)

Los Kardashian se reúnen para hablar de algo muy serio. Khloé lucha contra la ansiedad. Kim y Kanye avanzan hacia una relación estable y duradera.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 10 (17/2/2022)

Ahora que los Jenner concretaron su divorcio, la familia debe enfrentar los desafíos de adaptarse a su nueva estructura.

Alguien está mintiendo (18/2/2022)

Un castigo escolar reúne a cinco estudiantes muy distintos. Pero un homicidio y muchos secretos los mantendrán unidos hasta que se resuelva el misterio.

Toy Boy: Temporada 2 (11/2/2022)

Mientras Hugo investiga quién puso las bombas, él y sus amigos se enfrentan a nuevos adversarios y diversos desafíos en el trabajo.

Fuerza Espacial: Temporada 2 (18/2/2022)

Bajo un nuevo mando, el general Naird y su disfuncional equipo tienen cuatro meses para demostrar que vale la pena que la Fuerza Espacial siga activa.

El gato ladrón (22/2/2022)

Un cruce entre las locuras de los dibujitos animados clásicos y un programa interactivo. Nueva serie de los creadores de «Black Mirror».

Vikingos: Valhalla (25/2/2022)

En esta secuela de «Vikingos», 100 años después, una nueva generación de héroes legendarios surge para forjar su destino y cambiar la historia.

De vuelta a los 15 (25/2/2022)

Anita regresa en el tiempo a cuando tenía 15 y empieza a cambiar las vidas de todos…, hasta que descubre que la única vida que debe arreglar es la suya.

Tribunal de menores (Próximamente)

Una jueza debe equilibrar su aversión por la delincuencia y su creencia en la justicia y el castigo para abordar casos complejos en un tribunal de menores.

Películas

Mi mejor amiga, Ana Frank (1/2/2022)

Basada en la amistad real entre Ana Frank y Hannah Goslar, desde la ocupación nazi en Ámsterdam hasta su desgarrador reencuentro en un campo de concentración.

La pareja perfecta (1/2/2022)

Un mujeriego empedernido acepta un desafío: salir con la misma mujer durante un mes sin enamorarse. ¿Pero le resultará tan fácil como cree?

Top Gun: Pasión y gloria (1/2/2022)

Maverick se debate entre su vida, las responsabilidades y un romance mientras compite en la escuela de pilotos de combate de la Marina de EE. UU.

Colateral: Lugar y tiempo equivocado (1/2/2022)

Max recoge en su taxi a un hombre que le ofrece $600, pero el dinero

fácil deja de ser atrayente cuando se da cuenta de que lleva a un asesino.

Comer, rezar, amar (1/2/2022)

Después de su divorcio, Liz decide rehacer su vida. Así que emprende un viaje por el mundo en busca de buena comida, espiritualidad y amor verdadero.

A través de mi ventana (4/2/2022)

La atracción de Raquel por su vecino se convierte en algo más cuando él empieza a enamorarse de ella, pese a las objeciones de su familia.

A mi altura 2 (11/2/2022)

Protagonizar el musical escolar es un sueño hecho realidad para Jodi, hasta que la presión arroja al vacío su confianza… y su relación.

Perdona nuestras ofensas (17/2/2022)

Mientras los nazis persiguen y asesinan a personas con discapacidades, un chico toma una arriesgada decisión para salvar su vida.

Venganza a golpes (17/2/2022)

Una misión de venganza se convierte en una lucha para salvar al mundo de un poder ancestral, cuando un poderoso asesino persigue a su objetivo en Bangkok.

Erax (17/2/2022)

En este corto, unas criaturas monstruosas se escapan de un libro mágico para desatar el caos en la vida de la tía Opal y Nina, su sobrina adolescente.

Disparo al corazón (17/2/2022)

En este corto, Nikki y Sam están enamoradas y sueñan con un futuro juntas. Pero el peligroso pasado de Nikki puede echar por la borda todos sus aviones.

La masacre de Texas (18/2/2022)

En esta secuela, unos influencers en busca de un nuevo comienzo en un pueblo fantasma de Texas se topan con un infame asesino de máscara de piel humana.

Especial de Rabbids: La invasión – Misión a Marte (18/2/2022)

Un insólito grupo de Rabbids se embarca en una misión especial a Marte. Pero detener la nueva amenaza de la galaxia trabajando en equipo.

Madres paralelas (18/2/2022)

Dos madres solteras se hacen amigas cuando dan a luz el mismo día en un hospital. Desde ese instante, la conexión que comparten transforma sus vidas.

No me mates (20/2/2022)

Mirta muere con su pareja de una sobredosis de droga. Cuando despierta, sola, descubre que es parte de un mundo violento que desconocía hasta entonces.

El regreso a casa de Madea (25/2/2022)

Madea está de vuelta, y esta vez sin aguantarle pulgas a nadie, cuando su dramática familia se reúne para celebrar la graduación de su bisnieto.

Sin respiro (25/2/2022)

Después de no detenerse ante nada para ocultar un accidente, la vida de un policía corrupto se sale de control cuando recibe amenazas de un testigo misterioso.

Spider-Man: Un nuevo universo (27/2/2022)

Después de que una araña radiactiva pica a Miles Morales, un grupo de chicos llega a Brooklyn de otra dimensión para enseñarle a ser el Hombre Araña.

Documentales y especiales

El estafador de Tinder (2/2/2022)

Él engañó a sus víctimas y les quitó millones haciéndose pasar por un magnate de los diamantes. Hoy, algunas de estas mujeres buscan darle una lección.

MeatEater: Temporada 10 (Parte 2) (2/2/2022)

Steven viaja a Nuevo México en busca de grandes presas y una importación exótica, ya Hawái, donde caza cabras salvajes y practica la pesca submarina.

Carrera: Bubba Wallace – Miniserie (22/2/2022)

En esta docuserie, Bubba Wallace comienza una nueva temporada de NASCAR y se incorpora a un equipo recién creado.

Descenso: El caso contra Boeing (18/2/2022)

Los investigadores revelan cómo Boeing pudo haber provocado dos accidentes catastróficos seguidos al supuestamente priorizar el por lucro sobre la seguridad.

jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West (16/2/2022)

Las vidas de una superestrella en ascenso y un cineasta se encuentran en este documental íntimo de tres partes sobre la carrera de Kanye West.

El peor inquilino del mundo (23/2/2022)

Estafadores violentos. Asesinos despiadados. Estas historias reales revelan algunas de las peores convivencias que se pueden imaginar.