Netflix lanzó este martes el tráiler de Stranger Things 4 volumen 2, la conclusión de dos episodios de la temporada.

"Sé que estás asustado. Estás terriblemente asustado por lo que has visto. Pero no te voy a mentir. Tus amigos no están preparados para esta pelea. Hawkins caerá”. Así comienza la voz en off del tráiler de los dos últimos episodios de Stranger Things 4.

Stranger Things 4 vol. 1 subió a la cima de la serie de televisión en inglés más popular en la lista de todos los tiempos de Netflix, acumulando 286,79 millones de horas de tiempo de visualización en todo el mundo del 25 al 27 de mayo. Eso supera al poseedor del récord anterior, la segunda temporada de Bridgerton, que tuvo 193 millones de horas de tiempo de visualización durante su primer fin de semana en marzo.

Stranger Things4 vol. 2 comienza a transmitirse en Netflix el 1 de julio.