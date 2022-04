Muchas películas se crearon narrando la diversidad de historias atravesadas por el genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, conocido como Shoá. Pero una de ellas, filmada por el rosarino Rodrigo Aloras, se destaca en su forma ecléctica y narrativa artística. Se trata de La llama de la memoria, que fue multipremiada en festivales del mundo, y se podrá ver este jueves 28 de abril a las 18 en el cine El Cairo, con entrada libre y gratuita.

La proyección será en el marco de la cátedra abierta “Beppo Levi: Holocausto y otras formas de discriminación” de la UNR, y al finalizar, el cineasta y artista dialogará con el periodista Guillermo Zysman frente al público.

La historia retrata la vida de David Galante, judío sefaradí nacido en la isla de Rodas (Grecia) y su historia de supervivencia en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, donde había sido deportado, y sobre su vida de adulto en Buenos Aires. Una historia que promete mostrar “feroz determinación” y que a su vez “funciona como una advertencia contra el auge del fascismo en la actualidad”. David pudo ver el film sobre su vida en 2018, y falleció el 27 de julio de 2020 en plena pandemia.

Rod Aloras relató a Rosarioplus.com sobre cómo conoció la historia de Galante y la singularidad que tuvo para que decidiera realizar un film sobre ella: “Una mañana en una pausa de mi trabajo en el museo de historia de Lund, sentado leyendo en un café leí un artículo, una entrevista que le hacían a Galante en Buenos Aires. Encontré este artículo por azar, y me condujo a la necesidad de llevar ese testimonio a lo audiovisual. Fue instantáneo, me sorprendió la crudeza del testimonio y a su vez una serenidad sin dramatismos”, develó.

Fue entonces que apenas salió de trabajar, Rod Aloras se propuso contactar a Galante y proponerle llevar su testimonio a una película. "Como podía pasar desapercibido en ese artículo web, pensé que llevado a lo audiovisual su historia llegaría a más gente, y logramos conseguirlo con creces, gracias al valor de su testimonio se vio por el mundo durante estos dos años".

Sobre el tratamiento de la trama con un enfoque artístico, que fue el distintivo para que el film fuera tan premiado, Aloras describió: "En la narración hay diferentes enfoques, su estructura no es clásica, están los testimonios pero también están la voz en tercera persona, hay un narrador, y hay un elemento ficcionario. La historia así es ecléctica y tiene un carácter poético, algo no habitual cuando se ve películas de la Shoá. Tiene un carácter desdramatizado para compensar con la poesía visual tanta tragedia y horror".

Reflexionó sobre la historia de David Galante que "en principio al terminar la guerra a los sobrevivientes no les creían, los trataban de mitómanos al contar las cosas que vivieron en el campo. Con el tiempo y las pruebas de filmaciones se escucharon estas declaraciones del horror".

Al terminar la guerra y sobrevivir al campo de concentración, David Galante se reencontró con un hermano que sobrevivió a otro campo, y aunque vivieron muchos años en Buenos Aires juntos, no pudieron hablar de lo que vivieron. "Le llevó tanto tiempo hablar porque la sociedad no estaba preparada para escuchar, y seguramente por otras cuestiones suyas que no sabremos", precisó.

Rod Aloras reside en Suecia desde hace 20 años aproximadamente, pero visita regularmente el país. "Aproveché varias estadías para filmar las entrevistas con David. En Rodas filmé el hábitat natal de David Galante donde vivió sus primeros 18 años hasta que el nazismo lo raptó y llevó a Polonia. También incluí imágenes de Suecia, donde vivo", precisó.

Rodrigo se fue muy joven a vivir a Barcelona, donde fue artista y muralista, y aprendió la realización audiovisual en esas experiencias: "Aprendí mirando mucho cine, y luego experimentando y filmando desde joven con filmadoras de VHS. Cuando viví en Barcelona filmé mis primeros ensayos, y la práctica de edición y de filmación me la dio el mismo hacer".

Mirá el trailer del film: