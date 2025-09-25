Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Por un lado, llega la nueva producción de Paul Thomas Anderson protagonizada por DiCaprio, que tiene todo para convertirse en un clásico del cine. Además aparece el musical de Lin-Manuel Miranda que desde hace 10 años agota sus entradas en Broadway. También hay ciencia ficción post-apocalíptica, animación infantil, otra sobre una novela distópica de Stephen King y un reestreno.

UNA BATALLA TRAS OTRA

Sinopsis: Un ex miembro de un grupo revolucionario buscará ayuda de otros revolucionarios para enfrentar a un viejo enemigo y encontrar a su hija desaparecida. Con Chase Infiniti, Teyana Taylor, Regina Hall, Benicio Del Toro, Sean Penn, Leonardo DiCaprio.

Thriller, Drama / 161 minutos / +16

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Cinepolis

HAMILTON

Sinopsis: Musical de Hamilton filmado en vivo desde Broadway con el elenco original del teatro. La historia sigue a uno de los fundadores de Estados Unidos y el primer secretario de Tesoro del país, Alexander Hamilton.

Musical / 160 minutos / ATP

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Hoyts;

CAZADORES DEL FIN DEL MUNDO

Sinopsis: Diez años después de una llamarada solar que apagó la tecnología, Jake, un exsoldado convertido en cazador de tesoros, es contratado para recuperar la Mona Lisa. Junto a la rebelde Drea, se enfrenta a un brutal criminal de guerra que busca el mismo objetivo. Entre acertijos y peligro, Jake deberá decidir entre aferrarse al pasado o luchar por el futuro.​

Kristofer Hivju, Samuel L. Jackson, Olga Kurylenko, Dave Bautista / Comedia, Ciencia Ficción, Acción / 105 minutos / +13

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cinepolis

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY: LA PELÍCULA

Sinopsis: Gabby se embarca en un viaje por carretera con su abuela Gigi al maravilloso paraíso urbano de San Gatisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de una excéntrica señora de los gatos llamada Vera, Gabby se embarca en una aventura en el mundo real para reunir a los gatitos de Gabby y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

Fantasía, Familiar, Aventuras, Animación / 98 minutos / ATP

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Cinepolis

CAMINA O MUERE

Sinopsis: Basada en la primera novela de Stephen King. Plantea una premisa tan sencilla como perturbadora: cien adolescentes marchan sin descanso bajo reglas estrictas, en donde detenerse es morir.

Judy Greer, Mark Hamill, Ben Wang, Charlie Plummer, Roman Griffin Davis, Cooper Hoffman / Terror / 108 minutos / +13

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cinepolis

LA COLINA DE LAS AMAPOLAS (reestreno)

Sinopsis: En el Yokohama de los años 60, dos estudiantes luchan por salvar un viejo edificio escolar mientras se enfrentan a revelaciones sobre su pasado familiar. Una historia de amor juvenil envuelta en melancolía y belleza histórica.

Romance, Histórica, Animación / 91 minutos / ATP

Cines: Showcase; Cinepolis