Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Por un lado, llega la adaptación de la novela corta de Stephen King dirigida por Mike Flanagan. Por otro, hay una propuesta de terror dirigida por los hermanos Danny y Michael Philippou con actuaciones de Sally Hawkins, Sora Wong y Billy Barratt. ​Además vuelve Bob Odenkirk ("Breaking Bad", "Better Call Saul") con una comedia de acción.

LA VIDA DE CHUCK

Sinopsis: Basada en una historia corta de Stephen King. Una única y conmovedora historia que recorre la vida de un hombre en reversa. Una mezcla de elementos sobrenaturales y profundamente humanos, explorando temas como el legado, la memoria y la simple belleza de existir. The Life of Chuck se compone de tres actos distintos contando la biografía de Charles Krantz.

Fantasía, Drama, Ciencia Ficción / 110 minutos / +13

Cines: Nuevo Monumental; Cines del Centro; Showcase; Cinepolis

HAZ QUE REGRESE

Sinopsis: Dos hermanos descubren un terrorífico secreto en la apartada casa de su nueva madre adoptiva.

Australia / Thriller, Terror / 104 minutos / +16

Cines: Nuevo Monumental; Cines del Centro; Showcase; Hoyts; Cinepolis

NADIE 2

Sinopsis: Cuatro años después de enfrentarse accidentalmente a la mafia rusa, Hutch sigue debiéndoles 30 millones de dólares y está pagando su deuda con una interminable serie de trabajos a criminales internacionales. Aunque disfruta la adrenalina de su "trabajo", él y su esposa Becca se sienten agotados y distantes. Por ello, deciden llevar a sus hijos a una breve escapada al parque acuático Wild Bill's Majestic Midway, el único lugar donde Hutch y su hermano Harry fueron de vacaciones cuando eran niños.

Acompañados por el padre de Hutch, la familia llega al pequeño pueblo turístico de Plumerville, listos para disfrutar del sol y la diversión. Pero cuando un pequeño altercado con unos matones del pueblo los pone en la mira de un corrupto operador del parque, Hutch se convierte en el objetivo de la jefa criminal más desquiciada y sanguinaria que él (o cualquiera) haya enfrentado.

Thriller, Comedia, Acción / 89 minutos / +16

Cines: Nuevo Monumental; Cines del Centro; Showcase; Hoyts; Cinepolis