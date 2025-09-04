Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Por un lado, llega una de las películas de terror más esperadas del año con Vera Farmiga y Patrick Wilson. Además hay un drama del director argentino Benjamín Avila que la tiene a Natalia Oreiro como protagonista y una comedia romántica con Adria Arjona, Dakota Johnson y Kyle Marvin.

EL CONJURO 4

Sinopsis: Nuevo y último caso con los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren.

Steve Coulter, Ben Hardy, Mia Tomlinson, Patrick Wilson , Vera Farmiga / Terror, Suspenso / 135 minutos / +13

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

AMORES COMPARTIDOS

Sinopsis: Cuando Ashley le pide el divorcio, el bien intencionado Carey busca consuelo en sus amigos más cercanos, Julie y Paul. ¿El secreto de su feliz matrimonio? Una relación abierta. Pero cuando Carey cruza un límite, el delicado equilibrio entre la amistad, el amor y el deseo se convierte en un caos.

Romance, Comedia / 100 minutos / +13

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cines del Centro; Cinepolis

LA MUJER DE LA FILA

Sinopsis: El hijo de Andrea ha sido encarcelado y ella debe visitar la prisión por primera vez para verlo. Al llegar, conocerá a otras "mujeres de la fila", quienes inicialmente se mostrarán hostiles m hacia ella. Pero con el tiempo, serán esas mismas mujeres las que le brindarán la fuerza necesaria para enfrentar su batalla.

España, Argentina / Alberto Ammann, Natalia Oreiro / Drama / 105 minutos / +13

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cinepolis