Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Por un lado, llega una producción australiana de terror que mezcla tiburones y asesinos seriales. También aparece una producción china que se convirtió en un fenómeno global y se consagró como la película animada más taquillera en la historia del cine.

Además, vuelve la Fiesta del Cine. Desde este jueves hasta el miércoles 8 de octubre, los principales complejos ofrecerán entradas de $4.000 para ver estrenos, re-estrenos y hasta películas que marcaron época.

Entre los títulos destacados aparecen: Una Batalla Tras Otra, Camina o Muere, Superman, Destino Final: Lazos de Sangre, Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, Jurassic World: Renace, F1: La Película, Cómo Entrenar a tu Dragón, Lilo y Stitch, Thunderbolts, Una Película de Minecraft, Exterminio: La Evolución, Elio y Mazel Tov.

También se suman clásicos como la trilogía de El Padrino, y regresan títulos emblemáticos como Amores Perros y Avatar: El Camino del Agua.

ANIMALES PELIGROSOS

Sinopsis: Zephyr, una surfista rebelde, es secuestrada por un asesino obsesionado con los tiburones y llevada mar adentro, donde nadie puede oír sus gritos. Atrapada en su bote, deberá enfrentarlo e intentar escapar antes de convertirse en su próximo sacrificio.

Thriller, Terror / 98 minutos

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cinepolis; Hoyts

DIBUJOS IMAGINARIOS

Sinopsis: Todavía conmocionado por la pérdida inesperada de su esposa, un padre soltero navega en territorio desconocido cuando los dibujos cómicamente oscuros y garabateados de su hija comienzan a cobrar vida y causan estragos en su pequeño pueblo.

Fantasía, Drama, Comedia, Aventuras / 96 minutos

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cinepolis; Hoyts

LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO 2

Sinopsis: Los Extraños han vuelto, más brutales e implacables que nunca. Cuando descubren que una de sus víctimas, Maya, sigue con vida, regresan para terminar lo que empezaron. Atrapada en una pesadilla sin fin y sin nadie en quien confiar, Maya se convierte en presa de una cacería macabra, mientras Los Extraños, movidos por una crueldad inexplicable y una sed inagotable de violencia, la acechan sin descanso, dispuestos a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino.

Terror / 96 minutos

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cinepolis; Hoyts

NE ZHA 2: El renacer del alma

Sinopsis: Después de desafiar su destino y resurgir como un héroe improbable, Ne Zha regresa a la pantalla en una aventura aún más épica. En Ne Zha 2, el joven espíritu mitológico debe enfrentar nuevos peligros que amenazan no solo su mundo, sino también su identidad. Conflictos internos y dilemas morales marcan su travesía, que alterna entre batallas colosales y momentos íntimos de profunda emoción.

Enfrentando a enemigos antiguos y a nuevos aliados, Ne Zha deberá lidiar con el peso de sus decisiones y redescubrir su papel en el delicado equilibrio entre dioses y humanos. Esta secuela profundiza en el universo mitológico chino con una narrativa visualmente deslumbrante, emocionalmente conmovedora y técnicamente ambiciosa.

China / Fantasía, Aventuras, Animación, Acción / 144 minutos / ATP

Cines: Nuevo Monumental; Cines del Centro; Showcase; Cinepolis; Hoyts