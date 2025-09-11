Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Por un lado, el director canadiense Michael Shanks debuta con una película de body horror. Además llega el nuevo film del francés Pascal Bonitzer, un thriller de arte y engaños inspirado en hechos reales. También hay animación japonesa, animación infantil y un reestreno muy esperado: Toy Story.

TOGETHER: JUNTOS HASTA LA MUERTE

Sinopsis: Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación... y de sí mismos.

Alison Brie, Dave Franco / Terror / 102 minutos / +16

Cines: Cines del Centro; Showcase; Nuevo Monumental; Cinepolis

EL CUADRO ROBADO

Sinopsis: Un día, André Masson, prestigioso subastador de la casa Scottie’s, recibe una carta inesperada: en la vivienda de un joven obrero de Mulhouse habría aparecido un cuadro atribuido a Egon Schiele. Incrédulo, viaja hasta allí y se enfrenta a la evidencia: la obra es auténtica, una pieza maestra desaparecida desde 1939, saqueada por los nazis.

Lo que parece ser la consagración de su carrera pronto se convierte en un desafío mayúsculo. Entre intereses enfrentados, luchas de poder y dilemas morales, André deberá enfrentarse a una batalla que amenaza con poner en riesgo no solo su reputación, sino también su vida personal. Para ello contará con la complicidad de su ex mujer y colega Bertina, y con la intuición —tan brillante como imprevisible— de su joven aprendiz Aurore.

Francia / Thriller, Drama, Comedia / 91 minutos / +13

Cines: Cines del Centro

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle

Sinopsis: Tanjiro Kamado se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios tras la transformación de su hermana Nezuko en demonio. Junto a sus compañeros y los poderosos Pilares, enfrenta múltiples batallas para erradicar a los demonios. Mientras se preparan para el combate final, el líder demoníaco Muzan aparece, arrastrando a Tanjiro y los suyos al Castillo Infinito, donde se librará la batalla decisiva entre ambos bandos.

Fantasía, Animación, Acción / 150 minutos / +13

Cines: Cines del Centro; Showcase; Nuevo Monumental; Hoyts; Cinepolis

200% LOBO

Sinopsis: Freddy Lupin, un joven y valiente caniche, sueña con ser respetado por su manada de hombres lobo. Pero cuando un hechizo mágico lo convierte en un auténtico hombre lobo y desata por accidente a una traviesa hada lunar llamada Moopoo, el caos se apodera del planeta.

Para restaurar el orden antes de que la Luna y la Tierra colisionen, Freddy y sus amigos deberán embarcarse en una misión épica rumbo a la misteriosa Zona caza-lobos, enfrentando brujas, encantamientos y mil peligros.Una cosa es segura: después de esta aventura, Freddy nunca volverá a dudar del poder de ser un caniche.

Infantil, Familiar, Animación / 98 minutos / ATP

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cinepolis