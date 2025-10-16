Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Por un lado llega una esperada secuela de un thriller de terror sobrenatural protagonizado por Ethan Hawke. Además hay una fábula infantil que une a Pixar con Mary Shelley; una apuesta italiana con la versión de Intensamente para adultos; y más.

TELÉFONO NEGRO 2

Sinopsis: Secuela de “Black Phone”. El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake.

Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

Terror / 114 minutos / +16

Cines: Cines del Centro; Nuevo Monumental; Showcase; Hoyts; Cinepolis

FRANKIE Y LOS MONSTRUOS

Sinopsis: Es la historia de Frankie, un extraño joven creado por un científico loco que vive junto a sus creaciones espeluznantes. Sueña con ver el mundo, pero teme los peligros que podría encontrar. Un giro moderno sobre la clásica historia de Frankenstein, Stitch Head es una emocionante y divertida película sobre la amistad, la familia y la aventura.

Infantil, Fantasía, Comedia, Animación / 91 minutos / ATP

Cines: Cines del Centro; Nuevo Monumental; Showcase; Hoyts; Cinepolis

LOCAMENTE

Sinopsis: En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente — la romántica, la racional, la insegura y la pasional— pelean por el control de la situación.Discuten, seducen, sabotean y a veces pierden los nervios.¿Quién ganará la batalla interior?¿El corazón o el deseo?

Italia / Romance, Comedia / 96 minutos / +13

Cines: Cines del Centro; Showcase; Cinepolis

MENTE MAESTRA

Sinopsis: Alrededor de 1970, en un tranquilo suburbio de Massachusetts, J.B. Mooney, un padre de familia desempleado y ladrón de arte aficionado, se embarca en su primer robo. Con el museo vigilado y los cómplices reclutados, tiene un plan infalible. O eso cree él.

Drama / 110 minutos / +13

Cines: Cines del Centro; Showcase; Cinepolis

EL RETORNO

Sinopsis: Tomás Armento, un erudito sacerdote del Vaticano, debe investigar un inesperado “milagro”: su hermano Abel, a quién no ve hace 10 años, ha salido de un coma irreversible jurando ser Jesucristo reencarnado. Un relato que tensa los límites entre la locura y la iluminación, mostrando la fragilidad de la institución religiosa más poderosa de la humanidad, que puede caer por el delirio místico de un loco… ¿O del verdadero Cristo?

Argentina / Drama / 135 minutos / +13

Cines: Nuevo Monumental;

LA TORTUGA ROJA

Sinopsis: Un hombre naufraga en una isla tropical desierta, y tras varios intentos fallidos por escapar encuentra una misteriosa tortuga roja que cambiará su vida para siempre.

Aventuras, Animación / 80 minutos / ATP

Cines: Nuevo Monumental; Showcase;