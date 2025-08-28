Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Por un lado, hay una comedia de acción protagonizada por Austin Butler y Zoë Kravitz y dirigida por Darren Aronofsky. Además llegan dos películas animadas, una adaptación de “La guerra de los Roses” con Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, y una de terror con sello colombiano.

ATRAPADO ROBANDO

Sinopsis: Hank, ex promesa del béisbol y ahora camarero en Nueva York, acepta cuidar el gato de su vecino sin imaginar que terminará enredado con una banda de gánsteres. Perseguido sin saber el motivo, deberá ingeniárselas para sobrevivir y descubrir qué es lo que realmente quieren de él.

Thriller, Drama / 109 minutos / +16

Cines: Showcase; Cines del Centro; Cinepolis; Hoyts

MASCOTAS AL RESCATE

Sinopsis: Cuando un tren arranca inesperadamente, llevándose solo a las mascotas, los animales descubren que Hans, un tejón con un rencor, está detrás de todo. Mientras el choque parece inevitable, los animales pueden contar con Falcon, un astuto mapache que hará cualquier cosa para salvarlos.

Infantil, Fantasía, Familiar, Comedia, Aventuras, Animación / ATP / 99 minutos

Cines: Showcase; Cinepolis; Hoyts

LOS ROSES

Sinopsis: La vida parece fácil para Ivy y Theo, la pareja perfecta: carreras exitosas, un matrimonio amoroso, excelentes hijos. Pero debajo de la fachada de su supuesta vida ideal, se está gestando una tormenta: a medida que la carrera de Theo cae en picada y mientras las propias ambiciones de Ivy despegan, se enciende un polvorín de feroz competencia y resentimiento oculto.

Drama, Comedia / 105 minutos / +16

Cines: Showcase; Cines del Centro; Cinepolis; Hoyts

THE STORM

Sinopsis: En la misteriosa Bahía del Gran Dragón, Daguzi y el pequeño Bao se embarcan en una búsqueda desesperada: hallar el tesoro de un barco legendario que ha resurgido de las profundidades. Pero lo que parecía una promesa de esperanza pronto se transforma en una aventura cargada de peligro, criaturas fantásticas y secretos que podrían cambiarlo todo.

Fantasía, Familiar, Aventuras, Animación / 102 minutos

Cines: Showcase; Cinepolis;

ROSARIO: HERENCIA MALDITA

Sinopsis: La agente de bolsa de Wall Street, Rosario Fuentes regresa al departamento de su abuela tras su repentina muerte. Mientras organiza sus pertenencias, descubre una habitación secreta repleta de objetos ocultistas vinculados a oscuros rituales generacionales. A medida que fenómenos sobrenaturales comienzan a acecharla, Rosario deberá enfrentarse a los secretos enterrados de su familia y descubrir la verdad sobre los sacrificios y decisiones que marcaron su destino.

Terror / 88 minutos / +13

Cines: Showcase; Cinepolis; Hoyts