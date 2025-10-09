Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Por un lado, llega la tercera parte de una saga de ciencia ficción cuya génesis se remonta a 1982. También aparece una biopic de Mark Kerr, uno de los precursores del desembarco de las artes marciales mixtas en Estados Unidos, con Dwayne Johnson como protagonista.

Además hay una reinterpretación radical del clásico cuento de Cenicienta desde la perspectiva de la hermanastra marginada. Por otro lado, después de seis temporadas y dos películas, la historia de Downton Abbey llega a su final con su tercer film. También hay un drama alemán y dos opciones animadas para toda la familia.

Tron: Ares

Sinopsis: Continuación de TRON, película de ciencia ficción de Disney de 1982, y de su secuela de 2010, TRON: EL LEGADO. En esta nueva entrega, un sofisticado Programa: Ares, es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando así el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

Ciencia Ficción, Aventuras, Acción / 119 minutos / ATP

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

Downton Abbey: El gran final

Sinopsis: El regreso cinematográfico del fenómeno mundial, sigue a la familia Crawley y su personal en la década de 1930. Cuando Mary se ve envuelta en un escándalo público y la familia enfrenta dificultades económicas, toda la familia se enfrentará a la amenaza de la deshonra social. Los Crawley deberán aceptar el cambio mientras el personal se prepara para un nuevo capítulo con la siguiente generación liderando Downton Abbey hacia el futuro.

Drama / 124 minutos / ATP

Cines: Showcase; Cines del Centro;

LA MÁQUINA

Sinopsis: Basada en hechos reales. Narra la vida de Mark Kerr, una leyenda de las artes marciales mixtas y campeón de la UFC, cuya ferocidad en el octágono contrasta con las batallas personales que enfrenta fuera del ring. Un retrato poderoso sobre la gloria, la adicción, y el precio de ser el mejor.

Drama, Biográfica, Acción / 123 minutos / +16

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

LA HERMANASTRA FEA

Sinopsis: Qué pasaría si la historia de Cenicienta se contara desde los ojos de la hermanastra que nunca fue amada? En un reino donde la belleza es un negocio brutal, Elvira hará lo imposible por atraer la atención del príncipe y competir con su deslumbrante hermanastra.

Entre cirugías grotescas, humor ácido y escenas cargadas de gore, la cinta transforma la inocencia del cuento de hadas en una pesadilla sobre el deseo, la fealdad y la obsesión por el cuerpo perfecto. Elvira no es un personaje para amar, sino para entender. Ella encarna los excesos de una sociedad que empuja a las mujeres al límite en nombre de la perfección.

Noruega / Terror, Drama, Comedia / 110 minutos / +16

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Hoyts

DORA

Sinopsis: En esta película, Dora y Botas se transforman en sirenas y emprenden una serie de emocionantes aventuras submarinas con su nueva amiga, Marisol la Sirena, y su mejor amiga delfín Rosa. Además, en una aventura extra, ¡celebra el cumpleaños de Dora!

Infantil, Familiar, Animación / 55 minutos / ATP

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

Ángelo en el bosque mágico

Sinopsis: Ángelo, un niño de 10 años con aspiraciones de explorador, emprende el viaje con su familia para visitar a su querida abuela. Pero cuando sus padres, distraídos, lo abandonan en un área de descanso, queda abandonado a su suerte y decide atravesar el bosque en busca de su familia. Allí descubrirá un mundo misterioso, habitado por criaturas extrañas y maravillosas.

Francia / Fantasía, Familiar, Aventuras, Animación / 80 minutos / ATP

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cinepolis

ESPEJOS N°3

Sinopsis: Tras un accidente automovilístico que acaba con la vida de su novio; Laura, una estudiante de piano, es acogida por Betty, quien presenció el accidente y le ofrece consuelo. Pero luego de vivir un tiempo con Betty y los suyos, Laura empieza a cuestionar cuáles son sus intenciones y qué esconde esa rara familia.

Alemania / Thriller, Drama / 86 minutos / +13

Cines del Centro