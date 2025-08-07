Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Por un lado, llega la esperada secuela de la película de 2003 Un viernes de locos con la icónica dupla conformada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Además hay una propuesta de terror psicológico con Josh Brolin y Julia Garner, y la primera película animada sobre la vida de Frida Kahlo.

OTRO VIERNES DE LOCOS

Sinopsis: La historia continúa años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar.

Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis / Fantasía, Familiar, Comedia / ATP / 111 minutos

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Hoyts; Cinépolis

LA HORA DE LA DESAPARICIÓN

Sinopsis: Cuando todos los niños de la misma clase, menos uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, una comunidad se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición.

Benedict Wong, Austin Abrams, Cary Christopher, Alden Ehrenreich, Julia Garner, Josh Brolin / Thriller, Terror / 128 minutos / +16

Cines: Showcase; Nuevo Monumental; Cines del Centro; Hoyts; Cinépolis

HOLA FRIDA

Sinopsis: Película animada que celebra el arte, la imaginación y la vida de una de las artistas más icónicas de todos los tiempos: Frida Kahlo.

Canadá, Francia / Familiar, Biográfica, Animación / 82 minutos / ATP

Cines: Showcase; Cinépolis