Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Por un lado, llega una comedia dirigida por Aziz Ansari y protagonizada por él junto a Seth Rogen y Keanu Reeves. También hay drama francés, una animación de animales que se transforman en zombies, terror y más.

CUANDO EL CIELO SE EQUIVOCA

Sinopsis: Un tipo con mala suerte está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo, que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta, etc. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la de Ansari, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero.

Comedia / 97 minutos / ATP

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

ZOOPOCALIPSIS

Sinopsis: Cuando un meteorito cae sobre el zoológico de Colepepper y extiende un virus entre todos los animales que los transforma en zombis, una loba llamada Gracie obliga a Dan, un puma, a ser su guardaespaldas y ayudarla a encontrar a su manada. Tendrán que atravesar una serie de aventuras para salvar a todos los animales que fueron afectados.

Terror, Fantasía, Comedia, Animación / 92 minutos / ATP

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

LAS GUERRERAS K-POP

Sinopsis: La banda femenina de k-pop "Huntrix" aparte de ser reconocidas mundialmente, llevan adelante su vida de íconos musicales con su deber como cazadoras de demonios, protegiendo al mundo a través de su música.

Fantasía, Comedia, Aventuras, Animación, Acción / 99 minutos / ATP

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cinepolis

EL DESCUBRIDOR DE LEYENDAS

Sinopsis: El profesor Fang, experto en arqueología, descubre que la textura de los artefactos hallados por sus estudiantes durante una expedición al glaciar es sorprendentemente similar a la de un colgante de jade que había visto en sus sueños.

Ese misterioso colgante parece conectar el reino de los sueños con la realidad. Movido por la curiosidad, Fang lidera a su equipo de investigación en un viaje a las profundidades del Templo del Glaciar, en busca de la verdad detrás de sus sueños, embarcándose juntos en una aventura fantástica.

Fantasía, Acción / 129 minutos / +13

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cinepolis

EL RITUAL DEL LIBRO ROJO

Sinopsis: Robbie se embarca en una peligrosa búsqueda para contactar con su difunta novia a través de un ritual que invoca a los muertos. Se dirige a una casa abandonada con un grupo de jóvenes para realizar el "Ritual del Libro Rojo". Pero durante la invocación se despiertan fuerzas sobrenaturales. Ahora deben enfrentarse a antiguos horrores para sobrevivir.

Argentina-Paraguay-Nueva Zelanda / Terror / 80 minutos / +13

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cinepolis

UN AMOR INCOMPLETO

Sinopsis: Jay, un taxista francés radicado en Tokio, lleva años intentando reencontrarse con su hija Lily, a quien no ve desde que se separó de su madre hace casi una década. Cuando está a punto de regresar a Francia, un inesperado encuentro cambiará el rumbo de su búsqueda.

Francia / Drama / 98 minutos / +13

Cines: Cines del Centro;