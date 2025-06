ILEgal no es solo un documental sobre el aborto. Es un registro vivo de una transformación colectiva en Argentina, atravesada por el miedo, la organización, el deseo y la conquista de derechos. Protagonizado por Carla, Anahí, Viviana, Araceli y Julia, el film construye un relato coral e intergeneracional. A través de sus historias, acompañadas por la médica y docente de ESI Celeste Loizaga, y por la histórica militante feminista argentina Mabel Gabarra, ILEgal entrelaza las experiencias personales con el recorrido legal, sanitario y político del aborto en el país.

La película fue filmada entre 2019 y 2023, abarcando los años previos a la legalización, el debate parlamentario y la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre de 2020.

Para Estefanía Andreotti, directora de ILEgal, el documental nació entre la militancia y el deseo de narrar desde otro lugar. “Durante toda la carrera en la universidad, el cine para mí y para mis compañeras estuvo atravesado por el feminismo. Fueron cuatro años de marchar, debatir, militar y, por supuesto, filmar y festejar los logros en torno a este tema. Porque el feminismo es eso: lucha y fiesta”, recuerda.

En 2019, Andreotti y su compañera de estudios y de vida, Danali Riquelme —productora y montajista del documental— decidieron que su tesis sería una película sobre el aborto legal, seguro y gratuito. “No quedaban dudas. Era la bandera que enarbolábamos en aquellos años”, afirma. Juntas lanzaron una convocatoria por redes sociales para recolectar testimonios de mujeres que hubieran abortado y quisieran contarlo frente a cámara. “Queríamos ponerle rostro a la clandestinidad”, explica. La respuesta fue abrumadora: llegaron mensajes, correos, llamadas de mujeres de todo el país, compartiendo sus historias, incluso aquellas que no querían aparecer en cámara pero sí aportar su experiencia. “Todo lo que esas mujeres me contaron, confiaron y entregaron lo atesoro. Sin esa información no hubiéramos podido desarrollar las entrevistas de la forma en que lo hicimos”, señala.

A medida que el proyecto crecía, también lo hacía su profundidad. Decidieron centrarse en Rosario —ciudad natal del equipo— no solo por cercanía, sino porque, como explica Andreotti, “el aborto, como toda temática de salud, está atravesado por el territorio. Y se decía que Rosario era la ‘capital del aborto legal’. Queríamos entender cuánto había de cierto en eso”. La película se filmó de forma autogestiva, con un equipo técnico conformado íntegramente por mujeres y disidencias, en un entorno que buscaba ser seguro y cuidado. “Era vital que las entrevistadas no se sintieran ni juzgadas ni incómodas. También era nuestro espacio de militancia”, agrega.

El primer corte del documental se presentó como tesis a fines de 2019. Sin embargo, ante la inminente reactivación del debate legislativo por el aborto, decidieron esperar. “Teníamos fe en que la realidad política le podía dar a nuestra película un final feliz”, dice. Ese final llegó la noche del 29 de diciembre de 2020, cuando la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada. “Esa vigilia en la plaza San Martín, todas juntas, registrando y viviendo cada momento... Esa noche nuestra película encontró su final feliz”, resume.

Pero para Andreotti, hubo otro momento clave: “Cuando presentamos la tesis en 2019, al final de la proyección, mi mamá —que tenía 61 años y tres hijos— se me acercó y me contó, por primera vez, que había abortado cuando era joven. Ahí entendí lo que era ILEgal. Una oreja que te escucha, un abrazo que contiene, una película hecha entre amigas que te dice que podés decidir, que tu cuerpo es tuyo y que nunca más vas a estar sola”.

ILEgal se inscribe en una tradición del cine feminista latinoamericano que pone el foco en las experiencias concretas, pero construye un relato colectivo. Es, también, una herramienta para la reflexión en escuelas, universidades, espacios comunitarios y territoriales, donde la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos aún son resistidos o negados.

El estreno de ILEgal en el Cine El Cairo —una sala pública emblemática del cine independiente y político en Rosario— representa un regreso simbólico al origen del proyecto, filmado y gestado en esa misma ciudad. Pero además, la llegada simultánea a plataformas digitales en Argentina, México y Perú amplía el alcance del documental y lo convierte en una herramienta de memoria, reflexión y educación en toda la región.

En tiempos donde los derechos conquistados vuelven a ser cuestionados, la circulación regional de una película como ILEgal reafirma la potencia del cine como vehículo para sostener debates que aún incomodan, pero que son urgentes.

FICHA TÉCNICA

Género: documental

País: Argentina

Duración: 70 minutos

Año de estreno: 2024

Formato: 4K - Color

Idioma: Español

Dirección: Estefania Andreotti

Idea original: Estefania Andreotti y Danalí Riquelme

Producen: Estefania Andreotti, Danalí Riquelme y Pamela Carlino