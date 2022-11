¿Cómo sobrevive al exilio un hombre criado entre el Islam y el Marxismo, mientras en su tierra se desarrolla una revolución liderada por mujeres? ¿Por qué una argentina se enamora de una utopía en la otra punta del mundo y es capaz de dar su vida por ella? "Extranjero" cuenta la historia de un kurdo y una argentina atravesados por las utopías, la soledad y la muerte, mientras se debaten sobre viajar a los territorios liberados de Rojava, donde se desarrolla una revolución que está a punto de ser exterminada.

Este jueves se podrá ver "Extranjero", de Alfonso Gastiaburo, a las 20.30 en el cine El Cairo, y nuevamente el sábado 26 de noviembre. Un documental que indaga en las revoluciones posibles de dos mundos incomprendidos.

En Argentina hay solo siete kurdos. Ni siquiera provienen todos del mismo país. De esos siete, tres son turcos, uno iraní, dos iraquíes y uno de Siria. Todos vivieron una misma historia: al llegar al país ninguno de ellos tenía a quien acudir. Estuvo sólo.

“Hace unos años comenzamos la que pensábamos sería una película ambiciosa, que uniera dos culturas llegando al corazón de una revolución de la mano de un exiliado que volvía a su tierra. Eso no pasó. Los cambios y las imposibilidades son algo tan común en los documentales que deberíamos estar acostumbrados. Deberíamos. Mecuesta reconciliarme con esta película que surgió de los escollos que no pudimos superar. Es una película que se fue construyendo con retazos, y de escuchar a Natalia y Delil surgió otra cosa”, precisó su director Gastiaburo.

Delil en realidad se llama Che, y también tiene un tercer nombre, el nombre turco que le imponen a toda familia kurda en el documento de identidad. Ese nombre jamás se pronuncia en la película. Che fue el nombre que le puso su padre deseando que se pareciera al Che Guevara. Era el nombre que solo se usaba dentro de la casa, nunca afuera. ¿Qué excusa se da a sí mismo alguien que luchó desde niño y cuyo padre dio la vida por una causa, para no volver a su tierra y cumplir su mandato: luchar por la liberación de su pueblo? La respuesta está ahí, en los silencios de Delil.

¿Por qué una argentina se enamora de una revolución en la otra punta del mundo con la que no tiene ninguna relación; por qué llora cuando escucha cantar a una madre kurda con un pañuelo blanco en la cabeza? Delil y Natalia hablan para por fin quedarse en silencio.

Entre otras cosas esta película habla de la relación con las utopías, del valor de la lucha cuando parece perdida de antemano, y de la soledad. Allá, en la otra punta del mundo, hay algo que los atraviesa ambos. Él no puede admitir que no quiere volver, que esa lucha ya le es ajena. A ella le pasa lo opuesto. Arrasada antes siquiera de intentarlo, en Rojava late la posibilidad de otra forma de vivir y de pensar la sociedad.

¿Cómo sobreviven los que aún creen en las utopías?, Gastiaburo precisó que “hay un momento en la película cuando Delil y Natalia hablan en la noche alrededor del fuego, se ríen de lo que significa militar en Argentina en una causa que no le importa a nadie, la causa kurda, de repente Natalia dice: “¿vos sabías que mi hermano estuvo secuestrado en un campo de concentración aquí cerca? El que sobrevivió, no el que desapareció” y Delil se queda en silencio. En ese silencio empecé a entenderlos realmente. Delil y Natalia todavía sueñan, pero viven con la sensación de ser extranjeros, no de un país, sino de su propia historia”.

Alfonso Gastiaburo es un director, guionista y montajista rosarino. Ha participado en diversos proyectos de contrainformación realizando documentales sobre derechos humanos y movimientos sociales. Algunos de sus trabajos sirvieron como pruebas de violaciones a los derechos humanos y presentaciones judiciales contra el Estado.

“Extrajero” es su Opera Prima Documental. Su cortometraje de ficción “40 Tableros” fue ganador de varios premios internacionales.

Actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo de “Las aventuras de Valentina Holmes y Bernardo Watson”, serie infantil transmedia y en la etapa final del documental en coproducción con México “Hijas del Maíz”.

